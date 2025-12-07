我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽洛杉磯快艇今（7）日作客明尼蘇達灰狼，快艇後衛哈登（James Harden）上半場火力全開、強勢領軍並在第三節寫下生涯得分躍升NBA歷史第10名的里程碑，但快艇依舊難逃「第三節魔咒」與末節崩盤命運。比賽讀秒階段，灰狼後衛瑞德（Naz Reid）投進致勝三分，終場灰狼以109：106逆轉快艇，迎來近期5連勝。上半場快艇以56：42取得14分領先，其中哈登在前兩節完全展現球星身手，不僅進攻端高效輸出，防守端也聯手隊友多次製造失誤。他上半場出戰19分鐘，投籃8投6中、外線2投1中，罰球8投6中，繳出19分、3籃板、2助攻、4抄截，正負值達+14，是快艇能在上半場壓制灰狼的最大關鍵。另一位球星雷納德（Kawhi Leonard）同樣表現穩定高效，14分48秒的上場時間裡8投5中、三分球2投2中、罰球2投2中，繳出 14分、2 籃板、2 助攻，沒有任何失誤，正負值更達+16。第三節下半段，哈登在兩罰命中後本場得分來到 21 分，也讓他的生涯累積得分正式超越傳奇球星安東尼（Carmelo Anthony）所保持的28,289分，獨居NBA歷史得分榜第10位，也成為僅次於詹姆斯、杜蘭特的得分第三高的現役球員。目前NBA生涯得分排行榜前九名分別為詹姆斯（LeBron James，42,268分）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar，38,387分）、馬龍（Karl Malone，36,928分）、布萊恩（Kobe Bryant，33,643分）、喬丹（Michael Jordan，32,292分）、諾維斯基（Dirk Nowitzki，31,560分）、張伯倫（Wilt Chamberlain，31,419分）、杜蘭特（Kevin Durant，31,024分）、歐尼爾（Shaquille O’Neal，28,596分）。快艇雖然上半場氣勢如虹，但第三節又出現近期反覆上演的困境。根據數據統計，快艇在近8場比賽當中，有7場在第三節敗分，唯一的例外是擊敗老鷹的那一戰，而那也是他們最近7場比賽中唯一的勝利。進入決勝節，灰狼一度握有雙位數領先，但快艇並未放棄，哈登挺身而出率隊收復失土。比賽進入最後一分鐘，博格丹諾維奇（Bogdan Bogdanović）後撤步跳投命中，幫助快艇追成104：104平手，隨後倒數13.5秒，瑞德（Nez Reid）接獲愛德華茲（Anthony Edwards）助攻投進三分球，接著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels ）兩罰俱中，哈登三分出手落空，最終灰狼以3分之差逆轉勝。