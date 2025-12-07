我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部日前宣布因小紅書在台2年涉及1706起詐騙案，金額高達2億元，且發函卻遭「已讀不回」，因而遭警政署依照《詐欺危害防制條例》限制流量1年，引發在野反彈。對此前立委高嘉瑜今（7）日也發文表示，詐騙是人民心中的痛，支持全面打詐，也應積極偵辦並公布太子集團在台犯罪惡行及共犯、幫兇，「大家一定幫你拍手叫好！」相較於美國、英國、韓國與泰國搶著查扣太子集團資產時，質疑台灣到底做了什麼？高嘉瑜表示，先前爆發的太子集團詐騙案，10家銀行7年通報52次，「結果政府完全都沒有處理」，現在只扣押豪車等市值近45億元，還讓相關人等交保，甚至交保時笑得很開心，那個畫面大家都還印在心裡，當詐騙集團就活生生的在面前時，「你好像視而不見，這才是大家最痛恨的」。對於小紅書遭禁，高嘉瑜認爲，詐騙是國人心中的痛，如果政府打詐能夠打到痛點，大家一定幫你拍手叫好，而在國際上從美國、英國、泰國、韓國都在追查並扣押資產的太子集團的資產，政府若能更積極處理一定能讓民眾有感。高嘉瑜說，尤其之前爆發的太子集團詐騙案，大家會去比較，10家銀行7年通報52次，「結果政府完全都沒有處理」，現在美國公布並調查後，台灣才開始偵辦，並扣押豪車、豪宅等近45億元，還讓嫌犯交保，甚至交保時笑得很開心，那個畫面大家都還印在心裡。高嘉瑜指出，反觀其他國家，泰國現在要查扣太子集團將近95億元資產，韓國凍結太子銀行太子集團在其帳戶約910億韓元；英國、美國查扣150億美金的比特幣，大家都搶著查扣太子集團資產時，質疑在台灣和平大苑現金買房11間豪宅的太子集團到底做了什麼？高嘉瑜說，自己當立委時，就曾提過「一頁式廣告」詐騙手法，很多人被詐騙是一頁式廣告，只要錢匯進去，馬上就被第三方轉走，根本拿不回來，當時曾質詢時任數發部長唐鳳，問是否能封鎖一頁式廣告，因為很多長輩可能不知道自己被詐騙，且一頁式廣告1年只要付100元，就可以架設個網站，不斷詐騙洗錢，結果當時唐鳳說，因網路自由，不能隨便去封人家的一頁式廣告網址。高嘉瑜表示，雖然小紅書背後可能還有中國木馬軟體等，但對民眾而言，趕快針對民眾最常遇到的詐騙手法如一頁式廣告、投資詐騙、臉書詐騙、telegram對症下藥，更是當務之急。