我是廣告 請繼續往下閱讀

在美國將柬埔寨匯旺集團（Huione Group）列入制裁名單後，旗下第三方支付平台匯旺支付（Huione Pay）瞬間陷入信任危機，不僅大批用戶瘋狂提款、導致系統癱瘓，本週更直接宣布凍結所有提款、暫停營運，一場橫跨東南亞的金流風暴全面引爆。外界原以為這是一家遭制裁後被迫停業的企業，但柬埔寨中央銀行卻在事後公開澄清，匯旺支付的執照早已在去年被吊銷，今年完成法律清算後甚至「已不存在」。匯旺支付於12月1日向用戶發出停業至明年1月5日的通知，聲稱將進行系統調整，期間所有提款作業全面凍結。消息一出，社群平臺湧現大量用戶焦急求助，擔心資金「永遠領不回來」。但兩天後，柬埔寨國家銀行公開澄清，匯旺支付自去年因違反金融法規遭吊銷執照，今年註冊也已正式被註銷，「並非合法商業個體」。換言之，這家仍在營運、卻已無照的支付平台，實際上已脫離監管多時。根據《柬中時報》報導，匯旺集團被視為跨國詐騙產業的「超級洗錢樞紐」，去年6月已遭柬埔寨政府拔除牌照。匯旺在東南亞多國深耕金流服務，其客戶遍布緬甸、寮國、柬埔寨、中國及台灣的詐騙園區，包括妙瓦底、成功特區（水溝谷）、西港等地，甚至與電詐產業鏈中的「人頭金融帳戶」「虛擬貨幣車手」「境外換匯」密切合作。今年5月，美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）將匯旺集團列為「主要洗錢金融機構」，要求美國所有金融業者切斷往來。FinCEN指控，匯旺長期替東南亞電詐集團清洗資金，包括殺豬盤、假投資、網路盜刷、加密貨幣騙局等；而這些詐騙產業如今已不限於剝削外國受害者，也涉及強迫人口販運、扣押護照、暴力逼迫工作，被視為區域最殘酷的犯罪鏈。而美國財政部在11月進一步制裁匯旺集團，調查顯示該集團自2021年8月以來以複雜金流結構暗中協助犯罪集團轉移超過40億美元（約新台幣1304億元），甚至打造供詐騙者使用的「客製化中介」與加密貨幣服務。《紐約時報》今年3月的調查曾揭露，匯旺集團旗下數十家公司組成一個龐大全球洗錢網絡，詐騙集團利用虛假投資平台與交友詐騙吸金，再經匯旺安排迅速將資金轉出亞洲，避開銀行與執法單位監控。區塊鏈分析公司Elliptic更指出，匯旺已成「全球最大非法線上金流平台」，自2021年起加密貨幣交易規模高達268億美元（約新台幣8736億元）。韓國最大加密貨幣交易所Upbit在11月宣布關閉逾200個與匯旺相關的帳戶，原因是偵測到疑似洗錢的金流。今年3月，Upbit內部監控發現可疑交易並向警方報案，南韓執法單位已介入調查並要求提供詳盡交易紀錄。匯旺支付如今被制裁、遭擠兌、宣布停業，再加上本身已為「無照公司」的事實曝光，也讓外界關注，全球最大非法金流樞紐之一是否可能就此瓦解？而遍布東南亞的龐大詐騙產業鏈，未來是否會因金流斷鏈而受到重擊，仍有待觀察。