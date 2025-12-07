我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境地雷風暴越演越烈，泰國一邊指控柬埔寨「新近埋雷」、正式將爭端推上聯合國舞台，一邊緊急下令七個邊境府進入備戰模式，甚至準備動員村莊志願隊守護居民。外交與內政同時拉高警報，讓這起原本的邊境事故迅速升級為牽動東協局勢的敏感危機。泰國外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）在瑞士日內瓦出席《渥太華公約》第22次締約方大會期間，向聯合國裁軍事務辦公室主任及大會主席正式提出請求，希望國際層面介入調查近期泰柬邊境地雷事件。這起事件因泰國士兵第七次在邊境踩雷受傷而再度點燃緊張情勢。泰方表示，事故發生地位於素林府與柬埔寨菩薩省對向區域，是兩國過去曾爆發軍事對峙的敏感地帶。雖然柬埔寨多次聲稱地雷是「歷史遺留」，但泰國軍方與爆炸物處理人員鑑定結果顯示，涉事地雷型號為PMN-2反人員地雷，且具新近埋設痕跡，與老舊布雷狀態不符。此一結論後續也獲得東協觀察團（ASEAN Observer Team）的確認，導致泰國更加堅持啟動調查機制。西哈薩因此宣布，泰國將依據《渥太華公約》權利，推動成立「獨立、中立的事實調查委員會」，由國際專家釐清地雷來源與埋設責任。他並警告，若外交程序遲遲無法推進，邊境衝突風險恐升溫，兩國關係可能受到更大衝擊。與此同時，泰國內政部已同步升高警戒。總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）下令所有與柬埔寨接壤的邊境府，包括武里南、素林、四色菊、烏汶、沙繳、尖竹汶、達府全面啟動應急計畫。他要求地方政府負責後勤與居民安全，讓軍方在必要時能專注處理前線局勢。阿努廷強調，若情勢升高，政府將動員村莊安全志願隊、警察、內政部與領土防衛志願隊共同維持治安。他重申原則是，「保持冷靜，但全面備戰。」針對外界憂心明年1月31日國會解散是否影響邊境應對能力，阿努廷明確表示不會，他指出，府尹在地方仍擁有宣布緊急狀態的完整法定權力，即使進入看守政府期間，行政體系也能正常運作，「國家不會出現真空」。隨著泰國正式將此案提交到聯合國層級、東協觀察團已啟動初步調查，下一步的國際反應與柬埔寨的外交回應，都可能決定這場邊境危機會否降溫，或步入更複雜的地緣政治對峙。