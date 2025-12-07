台灣不只有手搖飲出名，各種在地品牌的飲料也是許多人從小喝到大，甚至到現在都還會買回家中囤貨，那麼你有聽過一款飲品叫做「金椰子」嗎？這是一款在台灣已經賣了46年的乳製品，過去在賣場中都很好入手，但如今卻有不少民眾怎麼找也買不到，紛紛表示：「我阿嬤也很愛喝這個....但我真的找不到哪裡可以買，連全聯都沒賣啊！」、「7-11都有賣金蘋果，為什麼不賣金椰子真的很好奇！」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「有沒有人也愛喝金椰子的嗎？各大賣場都找不到了，以前還有養樂多媽媽時都還買得到，現在全部都消失了，是停產了還是怎樣？好懷念的味道，一直都買不到，困擾好久了QQ」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這款金椰子連我阿公阿嬤都很愛喝，好可惜沒賣了」、「真的！突然一陣子賣場都下架了」、「我也好想喝....真的是童年回憶」、「天啊！你不說我都忘記金椰子了，各大通路都買不到啦」、「我真的也在找，賣場超市都沒有」、「我也超愛金椰子的，之前大潤發還買得到，現在都找不到了」、「阿嬤很愛喝有幫忙找過，連全聯都沒賣」。
台灣經典飲品「金椰子」熱銷46年！國信食品社群經營超謎
事實上，網友討論的這罐金椰子，是國信食品在民國68年所推出的乳製飲品，當時推出一罐才6元，因為濃郁好喝又像椰奶的口感，迅速擄獲大小朋友的味蕾，同品牌旗下產品大家肯定也不陌生，包括金蘋果、金草莓等，這在7-11以及全聯等通路都買得到，唯獨「金椰子」幾乎全面消失在市面通路上，讓不少人想再喝都買不到。
《NOWNEWS》記者印象最深刻就是小時候去吃「千葉火鍋」，飲料自助吧總是有滿滿的「金椰子」喝不完，每次最期待的就是去喝金椰子，如今長大後卻反而變成一罐難求。記者實際查詢國信食品的社群，也感到非常困惑，可能不擅長經營，不管是臉書還是IG，今年都只發上一個蛇年快樂，就沒有再發文過，更搞笑的是底下留言從年初甚至到上週，一堆網友在問：「請問現在哪裡可以買到金椰子？」但都沒有小編回應，讓國信食品社群經營成謎。
金椰子是停產了嗎？代理商給答案 實測這裡真的買到
然而國信食品的「金椰子」是真的停產了嗎？記者循線找到「國信食品屏東批發總經銷-永泰興行」臉書，發現原來金椰子並不是停產，還是有持續在生產並且發售，只不過現在「產量很少」，所以沒有辦法鋪到全台通路去販售，只能到貨時透過預訂的方式販售，或者是給市售較小的連鎖的超市進貨。
《NOWNEWS》記者台南友人在日前跑去「俗俗的賣生鮮超市」買菜補貨，結果經過冰櫃時竟然意外看到「金椰子」的身影，讓她相當興奮直接拿了6罐裝一手回家喝。黃姓友人也表示：「看到金椰子的當下真的很激動，已經好久沒有喝到，沒想到會在俗俗的賣買到，一組6罐是75元還是很便宜，味道完全沒有變真的好好喝，下次還會再去看看有沒有賣。」如果說你也是懷念金椰子的人，現在要買金椰子只能找看看特定通路，或者直接找國信食品代理商接洽囉！
資料來源：國信食品屏東批發總經銷臉書、國信食品臉書
