有沒有人也愛喝金椰子的嗎？各大賣場都找不到了，以前還有養樂多媽媽時都還買得到，現在全部都消失了，是停產了還是怎樣？

▲記得這款乳製飲品「金椰子」嗎？不少網友都在找尋它的蹤跡，但在各大通路根本找不到。（圖/讀者授權提供）

台灣經典飲品「金椰子」熱銷46年！國信食品社群經營超謎

是國信食品在民國68年所推出的乳製飲品

同品牌旗下產品大家肯定也不陌生，包括金蘋果、金草莓等，這在7-11以及全聯等通路都買得到，唯獨「金椰子」幾乎全面消失在市面通路上

▲你有喝過金椰子（上左二）嗎？這是國信食品已經熱銷超過45年的乳製飲品，其中像是金蘋果在全聯、7-11都能買到，但唯獨金椰子在通路難尋。（圖/國信食品臉書）

，更搞笑的是底下留言從年初甚至到上週，一堆網友在問：「請問現在哪裡可以買到金椰子？」但都沒有小編回應，讓國信食品社群經營成謎。

▲國信食品的臉書以及粉專都沒在經營，今年初發文祝賀新年快樂後就沒更新，一堆民眾都在問哪裡可以買金椰子。（圖/國信食品臉書）

金椰子是停產了嗎？代理商給答案 實測這裡真的買到

還是有持續在生產並且發售，只不過現在「產量很少」

只能到貨時透過預訂的方式販售，或者是給市售較小的連鎖的超市進貨。

「俗俗的賣生鮮超市」買菜補貨，結果經過冰櫃時竟然意外看到「金椰子」的身影