2025「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強賽」，今天(7日)在彰化員林運動公園落幕，連續五年彰化縣政府和彰化縣議會相挺，台灣網壇傳奇盧彥勳為我國下一代，搭建媲美國際賽事的舞台，延續熱情衝向世界。「這兩天賽事很緊湊，有的選手表現非常好，有的可能輸掉比賽，但是我想要講的是，你要永遠都要有一個態度，你現在好，不代表你足夠，你還要再繼續加油，你現在不好，其實你往後還有很多的機會。」盧彥勳在閉幕典禮致詞上，勉勵小球員，今年告一個段落，明年仍有新的開始。彰化縣議長謝典林這天特別出席閉幕典禮，他期許來年有機會將這項賽事列入積分，吸引更多好手參加，以及國外選手也可以來挑戰，「國際賽事可以帶動員林的觀光經濟，也可以活化這座場館，這座運動公園。」「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」邀請全台今年表現優秀的16歲以下及14歲以下、共32位男、女選手，分年齡與性別各組各有8名選手，抽籤後分為兩組進行循環賽，各組第一對決爭取冠軍，各組第二對抗爭取季軍。各組冠軍獎學金3萬元，賽事總獎金則高達新台幣38萬元。而且除了比賽以外，主辦單位更舉辦相關講座，安排盧彥勳進行分享會，藉由他選手生涯經驗跟心路歷程，勉勵台灣青少年小將，朝夢想勇往邁進。「這將是我最後一年參加年終賽，真的是青少女時期一個很難忘的回憶，而且隨著年齡增長，逐漸去感受到教練(盧彥勳)講的細節，有所體會。」U16女單冠軍林郁晨表示，近幾年參加這項賽事，除了賽事規模越來越好，自己本身也持續進步。林郁晨覺得去年國際賽場發揮不如預期，但多練球累積經驗堅持下來，「我覺得在一直輸球的時候不要放棄，不要對自己失望。要把這些傷心跟輸球的經驗，都轉換成一個妳可以一直努力、成為向上的目標。就不會有一種我一直輸球，然後我就不想打了的那種心情，而是我為什麼會輸球？我是不是可以更努力一點，然後讓自己變得更好？」U14男單冠軍曾彥嘉則是第一次參加，他覺得能夠跟年齡相近的球員一起交流，以及盧彥勳分享經驗，受益良多，「盧彥勳他就算比賽打不好，也會盡力去調整，不會生氣，也很自律，所以比賽遇到狀況時，要調整自己的心態。」最後也特別感謝贊助單位BC台灣柏釧企業股份有限公司、ESPNER EYEWEAR、HEAD、盧彥勳國際網球學院、台灣國際職業網球協會、台塑生醫科技股份有限公司、和秋國際有限公司、沐林、銅錵涮涮火鍋店有限公司、瑪登瑪朵、曼黛瑪璉、寶礦力水得、UNIX AIR SMART，共同關注網球運動，鼓勵更多青少年好手勇敢逐夢，有朝一日能踏上職業網球的舞台。