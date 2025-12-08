我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市中區昨天（7日）晚間傳出憾事！一名56歲杜姓資深義警在台灣大道一段、中華路口協助指揮交通時，突然倒地昏迷，民眾立刻通報救護人員，但杜男送醫後仍回天乏術，兒子接獲消息後悲痛發文悼念，表示「爸爸，您的任務已結束，放心當小天使吧，我永遠愛您」。據了解，7日晚上七點多，當時一名56歲杜姓資深義警，在中區台灣大道一段和中華路口執勤，怎料，他突然感到身體不適，當場倒地沒了呼吸心跳，路過的熱心騎士見狀立即停車求助，救護人員獲報後到場，先進行CPR再將義警火速送醫搶救，卻仍回天乏術。杜男兒子接獲父親死訊，相當悲痛，在臉書發文悼念父親，表示「您的付出與努力我真的覺得我的爸爸很偉大，在我心中您就是一位英雄，臨終前還在中華路與台灣大道指揮交通，爸爸您的任務結束了，安心的去做小天使吧！剩下的交給我和妹妹來處理、妹妹我會顧好的請您放心，爸爸我永遠愛您，謝謝您為了這個家付出那麼多」。短短幾行字，全都是對父親的愛與思念，讓人感到相當不捨。警方表示，杜姓男子擔任義警已經有22年，多年來深受同仁肯定，而他每個月有4小時擔任交通疏導勤務或陪同員警出勤，事發當晚協助廟會活動的交通疏導，卻不幸發生憾事，將會全力協助家屬處理後事，至於死因，稍早確認為心肺衰竭死亡。