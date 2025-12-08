我是廣告 請繼續往下閱讀

全球教育持續強調跨文化理解、雙語素養與自我學習能力，國立高雄師範大學攜手新一代兒童週報，於今（8）日簽署「高師大新一代雙語兒童週報」產學合作計畫。此次合作象徵人文關懷、閱讀推廣與教育品質在少子化浪潮下，以更溫暖、更貼近生活的方式向前邁進。高師大指出，秉持「人文為底蘊、同理為根基」的教育願景，串聯文學院英語學系及全英語與雙語教學推動中心長期累積的文化研究、語言學與文學敘事實力，讓大學的學術能量真正走入社會日常。透過週報的內容企劃、翻譯與撰寫，學生將課堂所學轉化為有溫度的公共服務，在服務中學習，在實作中理解語言如何成為連結世界與在地文化的橋樑。雙語週報主要面向中小學讀者，內容涵蓋國際時事、人文故事、臺灣在地文化、教育現場議題等，由高師大師生共同企劃與撰稿。版面包含 STEAM 科普、文化解析、英語閱讀、小故事專欄、雙語新聞與學生互動專區等多元模組，以「中文為主、英文為輔」的比例呈現，引導學生在熟悉的語境中自然浸潤雙語，累積閱讀自信，形成語感。週報強調「知識 × 文化 × 語言 × 在地生活」的融合應用，內容兼具知識性、趣味性與啟發性，讓教師在少子化的教育挑戰下，仍能擁有高品質、可永續運用的教學資源，深化學生的閱讀力與文化素養。高師大校長王政彥表示，高師大將持續深化產學合作，讓教育走出校園、走進社區，推動文化保存、在地語言資料建置與跨文化理解。文學院院長李翠玉亦表示，透過雙語週報，大學師生有機會與社會大眾及年輕世代對話，使學識更接地氣，更生活化，也體現高師大對新一代人文教育的承諾。