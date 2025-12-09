我是廣告 請繼續往下閱讀

介紹越南美食，例如：越式糯米糕、越式蜂巢餅、夫妻粽、綠豆糕、堅果塔…

動手做料理：越南生春捲製作

▲多元文化周~非越南之國度-童玩殿堂。（圖／新北教育局提供）

▲多元文化週~越式饗宴。（圖／新北教育局提供）

越南踏趣：介紹越南的地理位置、國旗、歷史文化與景點特色等資訊。

大家說越語：認識印尼語文，學習越南語的問候語(你好、請、謝謝、對不起等)。

同玩童玩：介紹越南童玩與台灣童玩之異同。

越式饗宴：聽一聽傳統美食的做法，嘗一嘗越南美食。

遇見奧黛：體驗傳統服飾的穿著

教師多元元文化研習~越式文化體驗館1. 文化傳遞：介紹越南風俗習慣、傳統服飾服裝、童玩2. 美食饗宴多元文化周活動~飛越南之國度本次多元文化週將以越南為主，分三大主軸來辦理。1. 重慶之聲~ 入境隨俗：透過廣播劇模式，向學生介紹越南風俗習慣和臺灣的異同，以及到越南旅遊應注意的事項。2. 多元文化繪本花園：運用班級多元文化繪本閱讀書箱，讓學生了解越南風土民情，習寫心得感想。3. 多元文化週體驗活動~【飛越南之國度】 採分組闖關模式，共分為五關