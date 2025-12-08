我是廣告 請繼續往下閱讀

近來積極爭取高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，他昨（7）日二度召開記者會向女童和其父母致歉，而談及兒子時更一度淚崩「爸爸對不起你」，不少綠營人士也紛紛跳出來聲援，希望事件就此落幕。對此，國民黨桃園市議員詹江村狠酸，果然是一個典型政客，賴瑞隆把自己孩子營造成全國受害者。記者會一開始，賴瑞隆便再度向女童父母致上最深的歉意，此外也提到，某天晚上回家，孩子說：「爸爸對不起，讓你跟全國道歉。」而他其實想說，是自己對不起孩子，因為政治身分與角色，讓他承受了這麼多不該承受的，「是我對不起，我沒有善盡父親的角色」，講到激動處淚崩痛哭，無法言語。詹江村則開酸，賴瑞隆果然是一個典型政客，把自己孩子營造成全國受害者；詹江村直言，賴瑞隆這種教育方式，讓他非常地不認同，根本是在變相鼓勵孩子，他也強調：「你的孩子不需要跟全國人民道歉，你不要牽扯全國的人，你們跟受害者道歉就好了！」事後，雙方家長已見面，女童母親再次強調，非常敬佩賴瑞隆的負責任與擔當，她與先生都感受到賴瑞隆的善意，她們本身的初衷也是希望這次的傷害得到一個抱歉，既然賴瑞隆都安排好了，就照既定的安排去執行；至於後續法律的部分，女童母親表示，她們會去解除，其餘的流程就交由學校去完成，感謝賴瑞隆願意用這樣快速的時間來處理問題。