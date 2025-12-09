我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部公路局高雄區監理所獲國家發展委員會檔案管理局金檔獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲高雄區監理所所長馮靜滿(右)與交通部公路局主任秘書林義勝(左)共享金檔獎之殊榮。(圖／高雄區監理所提供)

▲交通部公路局主任秘書林義勝(左5)與高雄區監理所所長馮靜滿(左6)率領的檔案團隊分享金檔獎之殊榮。(圖／高雄區監理所提供)

交通部公路局高雄區監理所獲國家發展委員會檔案管理局金檔獎之殊榮，8日在國家發展委員會檔案管理局禮堂所舉行的頒獎典禮，由高雄區監理所所長馮靜滿代表接受國家發展委員會主任委員葉俊顯頒發獎牌表揚，以資鼓勵。公路局高雄區監理所所長馮靜滿表示，高雄區監理所參加國家發展委員會檔案管理局所舉辦的第22屆金檔獎評比，在183個政府機關激烈競逐中脫穎而出，獲得金檔獎之殊榮，並於8日在台北接受頒獎表揚。高雄區監理所所長馮靜滿說，高雄區監理所獲得金檔獎之榮耀，靠著團隊的凝聚力，將實務挑戰化為改善動能，讓檔案管理與創新逐漸厚實茁壯，並在交通部及公路局長官多次南下指導，逐一落實建議，致累積此一成果，交通部公路局主任秘書林義勝也到現場，與高雄區監理所檔案團隊分享金檔獎之殊榮。馮靜滿指出，此次獲獎肯定了高雄區監理所多項檔案創新，例如將監理法規文字轉化為圖像化的「道路生存戰」桌遊、打造采輯館文物保存與元宇宙線上展、建置著錄自動檢核系統，以及推動多元檔案應用宣導的創新價值。馮靜滿並指出，高雄區監理所此次獲獎，這不僅是該所的榮耀，更是歷屆所長、交通部與公路局長官，以及與眾多夥伴共同支持與攜手努力的成果，高雄區監理所未來將持續精進、深化檔案價值，讓監理服務更加貼近民眾需求。