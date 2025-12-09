我是廣告 請繼續往下閱讀

家境清寒的20歲劉姓男大生北上求學時誤入詐騙陷阱，不僅遭騙走打工積蓄，還背上銀行貸款，長期被沉重債務壓得難以喘息。日前他返家後疑因不想拖累家人，選擇結束生命，被家屬發現時已無生命跡象，令人悲痛。檢方相驗後已主動分案指揮警方深入調查，釐清輕生與詐騙的因果關係，並全力追查詐團成員。據了解，劉姓男大生來自彰化的清苦家庭，父親早逝，家中僅靠母親養活三名子女。劉生在北部讀大學半工半讀，卻因遭遇詐騙集團，積蓄盡失且背負銀行信貸，生活陷入困境。由於無力償還債務且不願連累家人，他於上週返鄉後，徹夜陪伴阿嬤聊天至凌晨4點，結果29日上午被發現陳屍浴室，令家屬悲痛不已。據公益團體《十方功德行善團》創辦人陳永聰表示，全家生計僅靠母親一人獨力支撐，底下還有兩名分別就讀大學及國中的妹妹。劉生努力半工半讀，考上台北的大學，原本是全家希望所託，期盼能藉由教育翻轉命運。然而，他在台北期間卻不幸遭詐騙集團盯上，落入圈套。劉姓男大生努力讀書考取台北的大學，但因家境清貧，父親早逝，家裡還有2個姊妹，全家都靠母親1人賺錢養家，拉拔3人長大，沒想到男大生會遇到詐騙集團，好不容易打工賺的積蓄被騙光，還因此背上銀行貸款，被債務壓得喘不過氣，可能因此走上絕路。彰化警分局獲悉後，已主動展開調查。警方初步了解，劉生曾在桃園遭遇申辦手機詐騙，報案金額約新台幣2萬元。警方持續追查案情，懷疑背後有更多隱情，將全力揪出害命凶手。彰化地檢署表示，檢察官於11月29日接獲通報後相驗，並查出劉姓男子早在11月22日已報案稱遭貸款詐騙。檢方將案件列為「相」字案，主動指揮警方調查，釐清輕生與詐騙的因果關係，追查詐團成員。彰檢指出，雖貸款金額未達百萬元，但因死者家境壓力沉重，精神負擔遠超過財務問題，顯示詐騙恐造成重大心理衝擊。檢方強調，詐欺猖獗已危害社會，將求處重刑並追繳犯罪所得，全力打擊詐騙集團。