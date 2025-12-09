我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇在完成二連霸後，陣中許多球員在休賽季也進入休養以及傷勢治療階段，其中工具人艾德曼（Tommy Edman）在2025年賽季深受腳踝困擾，也在休賽季進行手術，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在冬季會議中透露艾德曼的復原進度，也表示這位功能性極強的野手有望趕上2026球季開幕。艾德曼本季是他在道奇效力的第2年，展現守備多工特質，先後擔任二壘手、三壘手與中外野手。然而，他也深受右腳踝傷勢困擾，分別於4月與8月因傷被放入傷兵名單（IL）。儘管如此，他仍在97場比賽中繳出打擊率2成25、並敲出個人生涯最多的 13 支全壘打，為道奇隊締造球團史上首次世界大賽二連霸作出貢獻。對於腳踝傷勢，羅伯斯也證實，艾德曼在球季結束後接受了右腳踝手術，目前的恢復狀況正朝正向發展。他指出，根據球隊醫療與訓練團隊的評估，艾德曼預計可以在明年春訓開始時參與訓練，但可能會附帶一定限制。不過，艾德曼本人對自己的復原相當樂觀，並認為自己能在開幕戰就能上場。談到手術細節，羅伯斯坦言自己並不掌握所有醫療內容，但指出艾德曼的右腳踝長期處於時傷情況，因此才決定動手術，不讓腳踝再反覆出現傷勢。針對艾德曼明年的守備調度，羅伯斯認為腳踝狀況不會再造成限制。他強調，艾德曼是能適應多個守位的重要球員，但實際上場位置將視球隊陣容構成與其他球員的健康狀況而定。