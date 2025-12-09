我是廣告 請繼續往下閱讀

全球最大加密貨幣交易所幣安今（9）日宣布，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的國際金融中心（ADGM）金融服務監管局（FSRA）已在其完備監理框架下，正式授權幣安的全球平台Binance.com 營運許可，成首家阿布達比監管下的交易所。這項全球首例的監管核准是幣安致力打造全球最值得信賴、最合規的數位資產生態系統的重要一步。由ADGM的FSRA核發的牌照，為幣安帶來可信度，並在阿聯酋之外，實現多個市場的無縫准入，鞏固幣安在數位金融監管進程中的領導地位。這項對幣安的全球平台Binance.com完整的監管核准，涵蓋了三家獨立在 ADGM內營運的受監管實體，這三家實體（交易所、清算機構及經紀自營商）各自擁有不同的監管權限，在依循ADGM受國際認可的頂尖監管框架下，開展特定的金融服務業務。包括負責現貨及衍生性金融商品交易、數位資產的清算、結算及安全保管，確保營運韌性與資產安全，以及場外交易（OTC）、資產轉換服務，以及其他以原則為基礎的活動。幣安共同執行長鄧偉政表示，「透過ADGM備受尊重的監理框架取得監管地位，反映出我們對合規、透明與用戶保護的深切承諾。」ADGM是全球最具聲望的金融監管機構之一，而在其業界頂尖的框架下取得FSRA牌照，代表幣安在合規、治理、風險管理與消費者保護方面均達到最高的國際標準。他補充，這項許可提供了監管明確性與合法性，使幣安能夠從ADGM支援其全球營運。「儘管我們的全球業務仍採分散式運作，充分運用全球人才與創新能力，但這項監管基礎讓用戶得以安心，因為幣安的營運遵循了全球公認的頂尖標準監管框架。我們感謝FSRA的前瞻性監管方式，在保障用戶的同時，也促進創新發展。」阿布達比國際金融中心（ADGM）主席Ahmed Jasim Al Zaabi則表示，非常歡迎幣安加入ADGM，彰顯了阿布達比作為國際領先的創新、永續成長和未來金融中心的地位，期待他們能充分運用ADGM前瞻性的監管框架與充滿活力的生態系統，為全球金融體系的創新、包容性與未來發展貢獻力量。在完成最終營運準備後，幣安將於2026年1月5日正式啟動其在ADGM的受監管業務活動。這一里程碑鞏固了幣安在數位金融監管進程中的領先地位，也進一步彰顯阿聯酋憑藉其明確的監管路徑與深厚的人才基礎，崛起成為全球金融服務創新中心。幣安表示，已擁有全球逾3億名註冊用戶，累計交易量超過125兆美元，其持續透過打造安全、透明且完全合規的基礎設施，引領數位資產生態系統的發展。在ADGM健全的金融服務監管體系下營運，確保所有幣安用戶在平台邁向下一階段機構與零售採用時，皆能享有高標準的監管與消費者保護。