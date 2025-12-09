我是廣告 請繼續往下閱讀

「教育部核准超過 200 個家庭實施『在家自學』（Homeschool），並加緊推動讓超過 7 萬名失學兒童重返校園。」2025年8月20日，泰國教育部長那隆孟品瑜辛瓦娜(Prof. Dr. Narumon Pinyosinwat) 在出席曼谷府教育委員會會議後表示，曼谷府教育委員會已核准241個家庭申請辦理基礎教育「在家自學」，並依據2004年教育部相關規範進行審核。同時，會議也檢視了曼谷地區失學及脫離教育體系兒少的最新情況。調查顯示，目前曼谷約有71,253名學齡兒童與青少年未在教育體系內，其中47,486人已被成功追蹤並重新回到校園，占比達66.64%。教育部長強調，未來將進一步加強與教育區辦公室及地方自治組織的合作，並與家長攜手努力，讓更多失學兒少重返校園，接受完整的學校教育。