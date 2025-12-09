我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹世鎬（左）宣布停止出演與劉在錫（右）一同主持的綜藝節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自曹世鎬IG@chosaeho）

經紀公司強烈否認 毫無根據的惡意指控

▲曹世鎬宣布全面停工退出所有節目演出，直到真相大白。（圖／翻攝自曹世鎬IG@chosaeho）

節目組火速調整 《兩天一夜》證實後續不再錄影

曹世鎬聲明全文

韓國娛樂圈近來麻煩連環爆，才剛結束趙震雄因未成年時期犯罪紀錄被迫全面停工的衝擊，另一位重量級主持人曹世鎬又在風口浪尖上，近一週韓網瘋傳他與黑道人士有所往來，不僅被指稱接受不當饋贈，甚至被形容「與組織犯罪有所牽連」，消息瞬間掀起輿論暴動，儘管所有指控尚未被證實，但網路議論愈演愈烈，對他的主持形象帶來致命打擊，因此他的經紀公司宣布在獲得清白之前，宣布全面停工退出節目。對於外界質疑，曹世鎬所屬公司第一時間發聲明駁斥，重申藝人從未直接或間接參與任何違法活動，所謂「黑道送禮」、「特殊交情」皆屬子虛烏有，公司表示謠言來勢洶洶，已對曹世鎬造成巨大傷害，決定委任律師採取強硬法律行動，以查明造謠源頭並挽回藝人名譽。同時也指出，雖然指控不實，但能理解觀眾對主持人角色的信任感已受動搖，因此尊重曹世鎬做出的沉痛決定。曹世鎬今（9）日親自宣布，將從所有固定演出全面退出，包括長年合作的《劉 QUIZ ON THE BLOCK》、深受觀眾喜愛的《兩天一夜》等節目，據悉他與各節目組充分討論後認為，在風波尚未釐清之前，繼續露面只會讓節目承受更多外界壓力，因此選擇主動退場，他也透過經紀公司表達歉意：「不希望因為我的爭議，讓製作組和觀眾承擔不必要的困擾。」《兩天一夜》製作組稍早回應，證實曹世鎬只會保留先前已錄製的內容，從今日起不再參與任何拍攝，節目組也坦言事發突然，需要重新調整主持陣容與拍攝腳本，避免影響節目播出節奏。至於《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，官方雖尚未公布後續規劃，但根據《韓聯社》報導，知情人士透露製作團隊已有初步替代方案，避免主持空缺造成節目停擺。對於爭議未來的走向，經紀公司表示將全力蒐證，透過司法程序查明謠言來源，以期早日澄清真相，曹世鎬也透過聲明表達希望：「在一切疑點消除後，我會努力以更好的樣貌回到觀眾面前。」目前韓國演藝圈對此事件高度關注，許多從業人員感嘆，近月接連爆發多宗負面事件，凸顯社群時代的風暴威力，只要一個未經查證的謠言，就足以讓藝人的職涯瞬間翻盤。大家好，我是曹世鎬。首先，因為最近的事件讓許多人失望，我在此向大家真心地道歉。想到一直喜愛並支持我的各位，這次事件造成了多大的失望，我反覆思考該說些什麼，也擔心過多的解釋反而會讓人更不舒服。但我認為，親自表達我的心意與立場，是回應大家長久以來支持的最基本責任，因此寫下這封道歉信。過去因為常常參與各地的活動，我接觸到許多以前從未遇過的人。身為在大眾面前活動的人，我本應更謹慎處理與周遭人士的關係，但當時的我心態不夠成熟，未能妥善應對所有的相遇，對此我深刻反省。不過，許多人所憂心、因那些人所提出的相關指控並非事實，這點我要明確說明。當然，我非常清楚，光是照片中呈現的模樣就已讓大家失望。本應帶給觀眾歡笑與安慰的我，卻讓大家感到不適與失望，在此再次深深反省並致歉。這次事件也讓我重新思考自己是否會對目前出演的節目造成負擔。《劉 QUIZ ON THE BLOCK》是一個傾聽嘉賓故事並與之共感的節目。以我現在的狀態，無法充分勝任這個角色。此外，《兩天一夜》作為KBS的重要綜藝節目，我擔心自己的存在會給節目與團隊增添不必要的壓力，因此經過長久思考後，已向製作組傳達退出兩個節目的意願。對於至今一直信任我、陪伴我的成員們、工作人員們，以及觀眾朋友們，我感到萬分歉疚。自從去年結婚、組成家庭後，我努力想成為更好的人，但這次事件讓我深刻體會到自己仍有許多不足之處。儘管如此，為了我必須守護的家庭，對於不屬實的部分，我也會透過必要的程序予以釐清。今後我會更加嚴謹管理自己的行為與身邊的環境，絕不再讓大家感到失望。我會把這次事件視為深刻反省的契機，努力以更成熟的模樣再次向大家問候。我會成為一個更好的人。再次向大家致上深深的歉意。—— 曹世鎬 敬上