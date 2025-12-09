Google今（9）日公布2025年YouTube「年度熱門創作者」與「年度熱門音樂影片」排行榜。YouTube表示，創作者冠軍由「Andy老師」拿下，僅花189天就達到百萬訂閱，目前已經擁有247萬訂閱人數；第2名「Ku's dream酷的夢」以《中文怪物》討論度一路延燒。音樂影片排行則是對唱神曲〈看著我的眼睛說〉奪冠，擊敗今年夯到不行的《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉。
YouTube兩大現象：高規製作、真情流露
YouTube表示，今年創作者榜呈現兩股強烈趨勢，一邊高規格製作，一邊是回到最單純的真誠陪伴。榜首由「Andy老師」拿下，以分享脆弱、心境轉折與情緒共鳴在年輕族群中爆紅；第2名「Ku's dream酷的夢」以《中文怪物》系列用真人實境秀的方式玩中文，討論度一路延燒。
第3名則由國際級創作者「MrBeast」穩坐，證明超大規模挑戰在台灣同樣具有驚人號召力。第4名「The DoDo Men嘟嘟人」持續以荒島求生、極限任務衝出圈，第5名「有感筆電Daptoper」則透過遊戲實況與科技話題，抓住資深玩家與3C迷的目光。
榜單後半段則展現世代共融與陪伴需求的爆發力，「下面一位」讓綜藝天王胡瓜在YouTube上找到數位新舞台，「初日醫學－宋晏仁醫師xCofit」用淺白方式談健康，「鷗麥麥麥Maii Ch.」作為VTuber代表異軍突起，「大牛比較攬」則由羅時豐持續攻佔中生代與長輩族群，「Ayu速食」用高頻率美食內容穩穩提供療癒日常。
🟡YouTube 2025年度熱門創作者排行榜：
1. Andy老師
2. Ku's dream酷的夢
3. MrBeast
4. The DoDo Men - 嘟嘟人
5. 有感筆電 Daptoper
6. 下面一位
7. 初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit
8. 鷗麥麥麥Maii Ch.
9. 大牛比較攬
10. Ayu速食
2025最夯歌曲！中國「emo神曲」打敗韓國〈Golden〉
音樂影片榜今年可以說是「國際潮流」和「本土靈魂」的正面交鋒，最熱門歌曲是張遠和姚曉棠對唱的emo神曲對唱神曲〈看著我的眼睛說〉。Sony Animation 的動畫電影歌曲〈Golden〉和〈Soda Pop〉也席捲榜單，結合了 K-Pop 的偶像文化與電影級動畫的規格，證明「視覺音樂」高沉浸的魅力已經成為吸引觀眾的關鍵。
另一方面，今年再登高雄世運的 BLACKPINK、JENNIE，還有接連在台北大巨蛋、台北小巨蛋開唱的 G-DRAGON 都上榜，顯示透過實體演唱會帶動熱潮的韓流，也讓更多人想要透過音樂影片參與。
然而，在全球化的浪潮中，「本土韌性」的聲音依然鏗鏘有力。前茄子蛋主唱黃奇斌的電影主題曲〈若無你我欲去佗位〉，Asiaboy 禁藥王和 Lizi 栗子的〈義義初四〉、頑童 MJ116 的〈OGS〉，都以濃厚的在地語言與情感擊中人心，讓台灣街頭、草根精神在 YouTube 上得以延續、進化，並觸及到更廣泛的觀眾。
🟡YouTube 2025年度熱門音樂影片排行榜：
1. 【纯享版】张远带着全新emo神曲又“杀”回来了！携手姚晓棠虐心唱响《看着我的眼睛说》 将故事感融入旋律 让人沉浸式感受虐恋！#天赐的声音6 EP7 20250530 | 中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang STV Official
2. “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation | Sony Pictures Animation
3. 利比《跳楼机》(官方歌词MV)｜LBI - Jumping Machine (Official Lyric Video) | Sony Music China索尼音樂中國
4. 黃奇斌 Ng KiPin - 若無你我欲去佗位 Official Music Video｜《96分鐘》電影主題曲 | 黃奇斌 Ng KiPin
5. BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V | BLACKPINK
6. "Soda Pop" Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation | Sony Pictures Animation
7. 義義初四（DISS TRACK）- Asiaboy禁藥王、DAFAA大法 | Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子
8. JENNIE - like JENNIE (Official Video) | JENNIE
9. 頑童MJ116【OGS】Official Music Video | 滾石唱片 ROCK RECORDS
10. G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak) (Official Video) | OfficialGDRAGON
資料來源：YouTube
