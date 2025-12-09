我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華民國人工智慧學會蔡宗翰理事長。（圖／新北市政府教育局提供）

▲青年共好發展協會吳彬慈秘書長致詞勉勵。（圖／新北市政府教育局提供）

▲丹鳳高中校長領軍帶領學生成為AI時代的領袖-改變世界的力量。（圖／新北市政府教育局提供）

▲學生熱情分享AI工具使用經驗。（圖／新北市政府教育局提供）

新北市教育局攜手青年共好發展協會，在11月15日於新莊舉辦「114學年度少年領袖高峰會」，以「AI時代未來領袖，現在啟航！」為主題，邀集全市30所公私立國中150位學生代表齊聚一堂。活動透過論壇、實作工作坊與團隊任務挑戰，引導學生在真實情境中學習思辨、協作與創新，用AI點亮創意，用行動改變世界。教育局長張明文表示，新北市近年積極導入AI與科技輔助學習，讓學生從「會用AI」到「善用AI、負責任用AI」，培養兼具創意力、思辨力與行動力的未來人才。他勉勵學生勇於提問、勇於行動，從使用AI的學習者，成長為能引領AI、以智慧與責任改變世界的新世代公民。活動以「AI時代的領袖—改變世界的力量」論壇揭開序幕，邀請台灣人工智慧協會分享AI應用與青年創新案例，帶領學生思考科技如何改變生活與社會；「數位時代的青少年領袖」論壇則由華得律師事務所吳孟玲律師講授AI時代的法律與倫理議題，深化學生媒體識讀與數位公民素養。下午由黃博峻教學團隊帶領「AI高效學習家」工作坊，學生實作AI繪圖、簡報創作與Podcast錄製，運用AI工具強化創意表達與團隊協作，最終以「Make the world better」為主題發表成果，從環保、社會關懷到教育創新，展現新世代青年用科技實踐改變的行動力。青年共好發展協會常務理事林瑠美指出，今年活動邀請12至14歲學生參與，以「AI趨勢」與「AI實作」為雙主軸，結合講座、實作與交流，引導青少年理解人工智慧、培養全球視野與自我價值，期望透過一天的密集學習，激發行動力與社會參與。教育局表示，AI世代來臨，學習不只在課本裡，更在創造與行動中，本次高峰會展現《AI科技教育白皮書》的實踐成果，讓AI素養在行動中落地，為新北AI教育注入青年創新的能量。