民進黨長期標榜的「清廉、勤政、愛鄉土」形象，近期在台南市長初選的激烈競爭下，出現不同聲音與交鋒。隨著各方攻防升溫，部分言論已從政策論述轉為對立質疑，也引發外界對選風與黨內互動的討論。有支持者認為，派系與民調差異不應成為貼標籤的依據，相關攻防方式是否合宜，值得理性檢視。近期台南市長初選的攻防過程，也反映出這樣的競逐氛圍。林俊憲陣營提出與「李全教案」相關的質疑，並將此議題與陳亭妃連結，引起外界關注。「李全教案」距今已逾十年，相關司法程序亦早有定論，但在選戰期間，再度成為討論焦點，也顯示選舉攻防的激烈程度。部分評論認為，當選情競爭激烈、民調起伏時，候選人及其團隊容易轉向防禦性或批判性論述，以爭取更多關注。這類策略雖有其政治現實考量，但也可能對黨內形象與社會觀感產生影響。民進黨過去一向強調團結，如今在初選競逐下，各界也關注如何兼顧競爭與整合。選民期待看到的是城市治理願景與政策規劃，而非長時間陷於負面攻防。後續選戰發展，如何回歸理性討論與公共議題，仍有待觀察。