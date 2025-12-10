我是廣告 請繼續往下閱讀

▲31歲的貝德在2025年球季初效力雙城隊，7月底轉戰費城人隊，整季出賽146場，敲出17轟、54分打點。（圖／路透／達志影像）

▲34歲的蘇亞瑞茲則是當今自由市場中少數具備穩定終結經驗的投手。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）豪門洛杉磯道奇隊在今冬自由球員市場上的操作策略逐漸明朗。根據《今日美國》記者Bob Nightengale的報導指出，道奇今冬不打算競逐頂級自由球員長約，而是以短期合約為主軸，強調陣容編成的靈活性，並鎖定外野手哈里森·貝德（Harrison Bader）與終結者羅伯特·蘇亞瑞茲（Robert Suarez）兩位即戰力好手。與過往動輒簽下數年大約的豪氣作風不同，道奇本季顯然調整補強哲學，更加重視能迅速補足戰力、且不會長期綁死薪資空間的「短約方案」。這項策略不僅可以因應大谷翔平等球星合約所佔空間，也能保留彈性以因應球季變化。31歲的貝德在2025年球季初效力雙城隊，7月底轉戰費城人隊，整季出賽146場，敲出17轟、54分打點，打擊率.277、上壘率.347、OPS為.796。他不僅以中外野為主守位置，過去也能勝任左右外野，展現優異的防守範圍與機動性，是極具實用價值的「外野工具人」。至於34歲的蘇亞瑞茲則是當今自由市場中少數具備穩定終結經驗的投手。他在2025年球季為教士隊出賽70場，投69.2局送出75次三振，錄下4勝6敗40次救援成功，防禦率為2.97。具備穩定控球與比賽後段壓制能力，正好符合道奇牛棚目前的迫切需求。過去以大合約網羅球星著稱的道奇隊，在本季轉向更為務實的建隊策略，以短期合約爭取戰力升級同時，維持未來陣容與財務調度的彈性。貝德與蘇亞瑞茲這類具實績、能即戰且無需長約綁定的球員，自然成為他們補強的首選。道奇球迷或許將看到一支風格略有轉變、但依然具爭冠實力的球隊，在2026年繼續衝擊連霸之路。