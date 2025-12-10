我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年美加墨世界盃足球賽，梅西（Lionel Messi）將領軍阿根廷對上奧地利、阿爾及利亞與約旦，被看好再度朝冠軍發起挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）再次證明他是足球場上無法被定義的「獨角獸」！繼上週末率領邁阿密國際奪下隊史首座MLS總冠軍後，大聯盟官方今（10）日正式宣布，梅西以壓倒性的高票當選2025年賽季年度最有價值球員（MVP），讓他成為美國職業足球大聯盟（MLS）30年歷史上首位「蟬聯」MVP的球員，更達成了單季囊括總冠軍、金靴獎與MVP的「超級大滿貫」壯舉。相較於去年險勝，梅西今年的獲獎可說是毫無懸念。他在例行賽繳出全聯盟最佳的29顆進球與19次助攻，帶領球隊打出宰制級表現。在MVP票選中，梅西囊括了高達70.4%的選票，創下自2015年以來的最高得票率紀錄，遙遙領先第二名聖地牙哥球員德雷爾（Anders Dreyer）的11.2%。值得一提的是，這個獎項原定更早頒發，但梅西希望能在他主辦的「梅西盃」青少年錦標賽開幕式上領獎，讓參賽的小球員們能共同見證這份榮耀。MLS總裁賈伯（Don Garber）在細雨紛飛的頒獎典禮上感性表示：「他簡直就是獨角獸，不僅僅是因為他在場上的神級表現，更因為他是一個如此特別的人。」梅西的連霸打破了MLS過去「無人能衛冕MVP」的魔咒。在美國四大職業運動中，如MLB的大谷翔平與「法官」賈吉（Aaron Judge）、NBA約基奇（Nikola Jokic）等人都曾達成連霸MVP的成就，唯獨MLS遲遲未出現這樣的統治級球星，直到梅西的出現改寫了一切。此外，他也是繼1997、2003年的傳奇球星普雷基（Preki）之後，史上第二位兩度獲獎者；更是繼2018年的馬丁內斯（Josef Martinez）後，史上第六位同季包辦MVP與總冠軍的球員。對於這位38歲傳奇的未來，邁阿密國際老闆貝克漢（David Beckham）給出了讓球迷安心的答案。梅西已簽下一紙3年的延長合約，這意味著他將參與球隊下賽季啟用新球場的重要時刻。貝克漢說道：「梅西就是個天生贏家，就這麼簡單。我知道這聽起來很顯而易見，但他在場上展現的求勝慾望與專注度，是不斷提升聯盟水平的關鍵。」總教練馬斯切拉諾（Javier Mascherano）也補充：「現實就是，梅西用表現消除了所有的質疑。」