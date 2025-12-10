我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮（下排左2）在8日宣布從《飢餓遊戲》畢業。（圖／孫協志Tony Sun FB）

中信兄弟Passion Sisters啦啦隊女神峮峮在8日宣告從《飢餓遊戲》畢業，據悉，峮峮在1年前就因無法兼顧啦啦隊與錄影工作，而向製作組請辭，但製作組選擇以請假方式讓峮峮暫時休息，不料竟讓峮峮因多次缺席遭到網路暴力。而對此，同為《飢餓遊戲》班底的孫協志也罕見動怒為峮峮發聲，在昨（9）日於FB質問酸民：「你們真的知道實情是什麼？真的清楚當事人所遇到的困境？」並喊話：「多點同理心，也幫自己積些口德，多點鼓勵、少點謾罵」。孫協志在昨日於社群發文為峮峮說話，直言現今數位自由的社會，許多人為一時情緒抒發，就不管事實的隨意評斷，對於當事人的困境與狀況完全不在意，隨便打完字就去做自己的事，「這些無心的文字力量，已在無形中對當事人造成心理上的影響，甚至可能是重傷害」。孫協志也語重心長喊話專門找麻煩、喜歡無中生有、躲在鍵盤後面批評的酸民們，在打字前先想想自己，「學著讓自己多點同理心，也幫自己積些口德，多點鼓勵，少點謾罵，真的沒那麼難」，還無奈嘆：「要別人尊重你，請先學會尊重別人，不論是現實生活，或網路世界都是」。最後，孫協志向峮峮喊話，感謝她在節目4年多的努力，以及帶給大家的歡樂，「願妳在任何地方都能順心、如意，好好過自己想要的人生，希望妳在《飢餓》的這些年，會是妳最難忘、且值得回憶的時光。加油！別忘了我們喔！」一字一句都透露出濃濃的不捨。而孫協志的暖心喊話，也讓峮峮感動表示「謝謝大哥」。粉絲們也對於峮峮的請辭感到不捨，並認同孫協志的貼文，直呼「可以讓協志哥特別發文，網路上的酸民真的要不得」、「大哥少見動火為了這種事，代表大哥除了兄弟連妹妹都超疼，峮峮遇到好大哥」、「協志哥說的好 那些酸民真的該罵」。