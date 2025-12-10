我是廣告 請繼續往下閱讀

日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫揭露中國做出此舉的背後考量，直言「這次的做法不但沒有效果，還讓自己陷入更尷尬的位置。」矢板明夫在臉書上發文，提到日本自衛隊戰機在沖繩外海遭到中國殲-15戰機長時間雷達照射一事，引發日本政府高度警戒。他透露，「這類雷達照射通常被視為攻擊的前兆」。日本防衛省第一時間公開事件，並向中國提出強烈抗議，中國則反指日本接近中國的演習區域進行干擾，雙方說法完全對立，情勢迅速升溫。矢板明夫指出，日本政府認為，這次挑釁與高市早苗首相日前在國會的談話有關。高市說，台灣有事可能構成日本的存亡危機，引發中國強烈不滿。北京多次要求撤回，但高市堅持立場，沒有任何軟化。日本朝野也有共識「若在壓力下退讓，只會讓中國得寸進尺」。矢板明夫直言，中國以軍機雷達鎖定自衛隊戰機，加深了外界的疑慮，向世界展示中國正在採取危險的軍事行為。北京原本希望塑造「日本軍國主義復活」的敘事，「但這次事件很快讓國際社會看見，真正升高軍事風險、挑釁周邊國家的，恰恰是中國。」有多名日本政府人士指出，中國近期多次在外交上拉攏支持者，希望擴大「反日」或「反美」的國際聲量。矢板明夫認為，此次雷達事件，更像是在對日本施壓，試圖動搖高市內閣對台立場。「然而，這種方式既粗糙又危險。長時間鎖定戰機本身就可能導致誤判，一旦擦槍走火，後果難以想像。」矢板明夫進一步分析指出，中國國內經濟疲弱，社會不滿升高，使北京更需要一個外部目標來轉移焦點。這也使得中國在對外政策上顯得焦躁，像無頭蒼蠅，行動缺乏章法。挑釁日本似乎是一種「宣洩式外交」，但從結果來看，對中國並無實際好處，反而讓國際社會更警惕其行為。最後，矢板明夫總結說道：「中國這次的做法不但沒有效果，還讓自己陷入更尷尬的位置。高市內閣沒有讓步，日本理性的反擊，反而愈發顯得有理有據。」