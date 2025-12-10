20年美式餐廳老店宣布熄燈！知名美式餐飲餐廳「TGI FRIDAYS」（星期五美式餐廳）官方近日宣布，經營長達20年的台中市政店，將在2026年1月1日元旦起結束營業，讓一票死忠粉絲崩潰「好捨不得」、「真的時代的眼淚」。台灣代理商亦證實，目前正在積極於台中尋找新地點開設新店，未來將有新門市與顧客見面。
TGI FRIDAYS「20年老店」無預警熄燈！全場不捨：時代眼淚
知名美式餐飲餐廳「TGI FRIDAYS」，又稱星期五餐廳，在1991年進駐台灣，主打道地的美式食物、特色調酒飲品與服務，首間門市坐落於台北敦化北路，目前全台擁有18間分店，分別位於台北、新北、桃園、台中、新竹、台南與高雄等地區，在台灣極具高人氣。
但近日TGI FRIDAYS官方在臉書無預警宣布，表示台中市政分店將於2026年1月1日元旦結束營業，官方寫下「珍重再見，還會再見！」邀請所有員工們趁這段時間「回娘家」，只要四人以上預先訂位，出示曾任職TGI FRIDAYS憑證，即可享老員工優惠。
TGI FRIDAYS於1994年進駐台中，目前台中有2間門市，台中首間門市為台中英才店，也是全台第二家分店，但因商圈轉移在今年5月遷至崇德店，另一間為台中市政分店，經營長達20年，但官方宣布即將停業後，未來台中僅剩下崇德店一間，讓大批在地人不捨「真的是時代的眼淚」、「經歷三民再見、英才搬家，市政也要再見了，我的青春打工歲月」。台灣代理商亦證實，目前正積極於台中尋找新地點開設新店面。
TGI FRIDAYS招牌美食爆紅！創立60年紅遍全球
TGI FRIDAYS是全球相當知名的美式餐飲品牌，於1965年由香水商人艾倫．史提曼（Alan Stillman）創立，店名靈感來自於「感謝上帝終於到了星期五」，當年一開幕就造成轟動，是不少單身貴族最愛聚會的場所，至今已在全球60個國家設立超過900家門市。
TGI FRIDAYS每道餐點都極具特色，例如令人盛讚不已的烤馬鈴薯皮、獨創的傑克丹尼爾威士忌甜酒醬系列餐點等，而每間TGI FRIDAYS吧檯區域，都會擺放一隻螺旋槳，上頭都會貼著一張鈔票，代表開店首日第一位客人所給的第一筆小費，提醒著店內每位夥伴要提供更好的服務給消費者。
資料來源：TGI FRIDAYS
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
