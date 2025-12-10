我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（如圖）在《列車人生》中前往芬蘭展開一場療癒身心的列車之旅。（圖／公共電視、新傳媒提供）

Lulu想退出演藝圈、突離台！吐低潮心聲：不想做了

▲Lulu（右）暴哭坦承今年遇到很多工作低潮，覺得不想待在演藝圈了。（圖／公共電視、新傳媒提供）

全新人文紀實節目《列車人生》明（11）日於公視與公視+播出，首集邀請入行13年的黃路梓茵（Lulu）擔任列車旅人，前進芬蘭展開一場療癒身心之旅，且到了聖誕老人村進行訪問，Lulu談及演藝歷程不忍落淚，「這是我人生中最厲害的訪問！今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到聖誕老人。」Lulu坦言出發前心情複雜，半開玩笑地說：「我是標準事與願違的人，像以前金鐘獎我太想拿到了，但就是沒有。所以這次告訴自己要放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了想體驗人生。」身兼主持人、歌手、演員等多重身分的Lulu，難得吐露心境：「在《綜藝大熱門》要當憲哥（吳宗憲）旁邊的調皮鬼，主持典禮時又要控制全場，我沒辦法做到大家的期待，會覺得很傷心。」旅程中，Lulu也前往聖誕老人村，這班從坦佩雷到羅瓦涅米的過夜臥鋪列車，車廂裝飾宛如童話世界，見到聖誕老人的那刻，她激動落淚：「這是我人生中最厲害的訪問！今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到聖誕老人。」Lulu在回程列車上深刻感悟：「我們每一站會遇到不同的人，歷經不同的風景，但外面風景千變萬化，全因著坐在裡面的人怎麼想。如果你的心情是好的，就算外面是一片黑暗也不會害怕。」《列車人生》不只記錄風景，也看見世界、探索自我。每週四晚間9點於公視頻道播出，公視+同步上架。