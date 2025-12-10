我是廣告 請繼續往下閱讀

群聯10日公布11月營收70.22億元，月減0.62%、年增62%，創下同期新高及歷史次高紀錄。群聯前11個月營收639.52億元，年增18%，創下歷史同期新高，同時也超越去年全年表現，顯示NAND儲存市場強勁復甦。營運動能的提升，來自儲存需求結構的明顯轉變。群聯執行長潘健成指出，11 月控制晶片總出貨量較去年同期增加 84%，其中PCIe SSD控制晶片成長最為突出，年增幅高達118%。他表示，全球儲存架構正快速向高速傳輸演進，企業級SSD、AI 運算與邊緣設備成為主要推力。潘健成透露，近期大型雲端服務供應商（CSP）大舉採購企業級SSD，用以支撐AI推論需求，已讓NAND供應鏈出現「結構性缺貨」與「全面漲價」的態勢。在供應吃緊的環境下，群聯表在配貨策略上會更注重長期合作關係，並依歷史出貨紀錄調整分配方式。群聯10日股價開高走低，終場下跌2.6%，收在1125元，成交張數5129張。外資連續10個交易日站在賣方，出脫7479張；投信則日連續4天站在買方。