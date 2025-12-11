我是廣告 請繼續往下閱讀

2026選戰逼近，民進黨高雄市長初選白熱化，立委賴瑞隆日前小二子風波甫落幕，未料今（11）日凌晨卻有大量泰國帳號湧入臉書粉絲專頁，紛紛留言「市長加油」，而過去立委黃捷臉書粉專同樣被越南假帳湧入留言「我愛你」，事後遭側翼攻擊買網軍，對此賴瑞隆證實已向META檢舉，呼籲有心人士停止惡意行為，還給高雄乾淨公共環境。賴瑞隆近日來小二子風波甫落幕，未料今日臉書粉專湧入上千泰國假帳留言「市長加油」，而過去綠營民代遭境外帳號早有前例，去年黃捷也曾遭大量越南帳號灌入「我愛你」，隨後被側翼指控是買網軍，手法為「假帳號反串、社群帶風向、搭配媒體曝光」。對此有知情人士表示，這類型一條龍假訊息鏈，企圖混淆視聽來動搖賴瑞隆人設，甚至意圖讓真正的支持者被誤認為假帳號，削弱正面輿論的可信度。該人士表示，依此波帳號的大規模數量與組織程度，背後恐有特定勢力投入重本，刻意在民進黨初選關鍵時期對賴瑞隆潑髒水，顯示其投入高雄市長選舉後，已對藍營造成壓力，因而成為攻擊目標。對此賴瑞隆證實已完整蒐證並向臉書母公司META檢舉，呼籲有心人士停止惡意行為，還給高雄乾淨的公共討論環境，專注正面論述、為民爭取權益才是正道。