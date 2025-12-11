我是廣告 請繼續往下閱讀

臺灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》將在明年1月1日上映，今（11）日舉辦試映會，中華職棒會長蔡其昌、球星朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰等人皆到場力挺。蔡其昌會後受訪表示，從開頭第1分鐘到放映結束都是「胃痙攣」的狀態，「沒有一幕冷場，我覺得更重要的是，因為我是參與整個過程。等於是讓我再一次回顧去年的這種不可思議的旅程，真的是一直起雞皮疙瘩。」蔡其昌忍不住稱讚紀錄片導演龍男・以撒克・凡亞思的功力，「我說的『胃痙攣』跟心糾結在一起，是在12強就有了，可是雞皮疙瘩是因為剪接的方法，串接整個故事的功力。」蔡其昌點評，《冠軍之路》將2013年經典賽複賽不敵日本的經典戰役做為起頭，並串起去年的12強冠軍，「從一開始就鋪了一個梗在紀錄片裡面。」蔡其昌說，《冠軍之路》勾勒出台灣人棒球運動的發展，「我們過去認為我們一定不行、一定會輸，球迷期待勝利，但一次一次的失望，把那種棒球人的心情，透過這一個冠軍一起勾勒出來，才會更加凸顯這個冠軍的意義。」陳冠宇也在會後開心透露，「很推薦大家來看，我覺得很好看，因為畢竟這件事是1年之前，這1年得到很多啟發，有挫折、有低潮，但看完會心情很好，處於亢奮狀態，會有重新繼續打球的心情。」他坦言對紀錄張奕心路歷程的部分很有感，「從被懷疑、排擠又站到這舞台，很感動。」《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍、導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。《冠軍之路》橫跨臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材，完整記錄台灣隊從2013年止步八強，到2024年重返榮耀、奪回冠軍的熱血歷程。《冠軍之路》的電影書暨待用票集資計畫也已近800萬臺幣，在群眾支持下帶動更多資源支持基層棒球組織與棒運發展，是2025年影視類集資冠軍，而這部紀錄片將於2026年1月1日全台盛大上映，這不僅是一部紀錄片，更是一封寫給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。