美國總統川普（Donald Trump）上任後積極調停俄烏戰爭，一度提出美俄版的「28點和平協議」，因涉及多項爭議及敏感內容，烏克蘭遲遲未簽署，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週四表示，已經向美國提交一份修訂過的和平計劃，強調任何領土讓步都需經由烏克蘭人民公投決定，歐洲國家也表態力挺。綜合《基輔獨立報》等外媒報導，澤倫斯基表指出，在既有條件下，和平框架將包括安全保障及重建烏克蘭協議，比如美國曾討論過要在烏東設立自由經濟區的構想，不過就算烏軍從這些地區撤出，任何領土讓步都需要透過全民公投來說話，自己不具備憲法或道德上的權利，可決定是否放棄烏克蘭的領土：「俄羅斯人想要整個頓巴斯地區，但我們不接受。我相信烏克蘭人民會回答這個問題。無論是通過選舉還是全民公投，烏克蘭人民都必須擁有發言權。」澤倫斯基強調，烏克蘭必須知曉，如果俄羅斯在和平協議達成後又發動新一波攻擊，盟國將如何應對，換句話說，安全保障是所有步驟中最關鍵的一環，所謂的和平協議、安全保障文件，必須明確回應這項烏克蘭民眾最關切的問題。澤倫斯基的說法，獲得包含德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在內的多個歐洲國家元首支持，他們已向川普表明，在領土讓步的問題上，須由烏克蘭總統及烏克蘭人民來回答，解決方案必須保障歐洲的安全利益，絕不能以犧牲歐盟和北約的團結為代價。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）11日則回應，美國團隊會繼續與俄烏雙方溝通，但和平前景至今仍懸而未決，讓川普感到極其失望與受挫，也厭倦了無休止的和談會議。分析指，川普政府試圖將歐洲排除在談判以外，偏好由美國特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）帶頭，直接與俄烏交涉。然而，歐洲領導人對美國的談判態度感到擔憂，先前甚至傳出法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）私下警告，美國可能在領土方面背叛烏克蘭，梅爾茨和芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）都提醒澤倫斯基必須「格外小心」，認為若真的放任莫斯科佔領頓巴斯地區，將為俄國日後再次入侵鋪平道路。原文連結：