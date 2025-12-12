我是廣告 請繼續往下閱讀

東北季風發威北台灣轟雨！周日起全台急凍「降溫走勢一圖看」

▲全台降溫趨勢一圖看懂。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今晨南投中寮最低溫12.5度！北部、東部今濕冷轟雨

▲今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。。（圖／NOWNEWS資料照）

入冬最強冷氣團周末南下！週日起連凍3天跌破10度

週日晚、週一（15日）晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下