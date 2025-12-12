氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（12）日位於迎風面的北海岸、東北部水氣增，將有局部降雨，明（13）日冷空氣開始南下，為入冬最強「首波大陸冷氣團」，北部東部轉濕冷，週日（14日）轉乾但平地低溫挑戰10度以下，低溫一直影響至下週二（16日）白天。
東北季風發威北台灣轟雨！周日起全台急凍「降溫走勢一圖看」
中央氣象署表示，今日東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用。
氣象署提到，週日至下週一（12月14至12月15日）有感冷空氣發威，明顯降溫，週日整天偏冷，週一清晨將達到最冷，低溫下探 12-14°C，空曠地區或近山區可能更低，但兩天將呈現「乾冷」狀態，各地大多是晴朗的好天氣。
今晨南投中寮最低溫12.5度！北部、東部今濕冷轟雨
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日晨苗栗以南因輻射冷卻較強、氣溫偏低；截至5：02縣市平地最低氣溫為南投中寮鄉的12.5度，各地區平地的最低氣溫約在13至17度：北部（新北石碇區）16.8度、中部（南投中寮鄉）12.5度、南部（台南後壁區）12.6度、東部（花蓮壽豐鄉）14.9度。
吳德榮說明，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。
入冬最強冷氣團周末南下！週日起連凍3天跌破10度
吳德榮進一步提到，明（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。週日（14日）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；週日至週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。
吳德榮強調，週日晚、週一（15日）晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。
吳德榮最後表示，週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」（水氣、氣溫），是否能順利飄雪？尚待觀察，而下週日起轉乾，條件就更差了。而下週二白天起、週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下週四（18日）西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。
資料來源：洩天機教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署表示，今日東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用。
氣象署提到，週日至下週一（12月14至12月15日）有感冷空氣發威，明顯降溫，週日整天偏冷，週一清晨將達到最冷，低溫下探 12-14°C，空曠地區或近山區可能更低，但兩天將呈現「乾冷」狀態，各地大多是晴朗的好天氣。
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日晨苗栗以南因輻射冷卻較強、氣溫偏低；截至5：02縣市平地最低氣溫為南投中寮鄉的12.5度，各地區平地的最低氣溫約在13至17度：北部（新北石碇區）16.8度、中部（南投中寮鄉）12.5度、南部（台南後壁區）12.6度、東部（花蓮壽豐鄉）14.9度。
吳德榮說明，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。
吳德榮進一步提到，明（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。週日（14日）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；週日至週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。
吳德榮強調，週日晚、週一（15日）晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。
吳德榮最後表示，週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」（水氣、氣溫），是否能順利飄雪？尚待觀察，而下週日起轉乾，條件就更差了。而下週二白天起、週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下週四（18日）西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。