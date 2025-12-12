我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅伯斯指出，今井達也的滑球比起山本由伸更具威力，儘管指叉球可能略遜一籌，但仍給予高度評價。（圖／記者葉政勳攝）

▲西武獅強投今井達也挑戰大聯盟引發關注。（圖／記者葉政勳攝）

隨著村上宗隆、岡本和真與今井達也三位日本球星相繼表態透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），洛杉磯道奇也成為熱門下家之一。對此，前職棒球星長嶋一茂在節目中點名：「如果道奇要選一個，會是今井達也。」節目中播出道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪內容，他對三人皆給予正面評價。他形容村上宗隆的揮棒「非常平穩，有點像Shohei（大谷翔平）」，而岡本和真則讓他聯想到鈴木誠也，「東京系列賽看到他的表現，我覺得是個很棒的選手」，並預期兩人都有30轟實力。至於今井達也，羅伯斯指出：「他的滑球比起（山本）由伸更具威力」，儘管指叉球可能略遜一籌，但仍給予高度評價。對於這三人的旅美挑戰，長嶋一茂認為：「這三人都是日本球界的球星，當然會讓人對本土聯賽感到擔憂，但在巔峰時期挑戰世界舞台，值得大家全力支持。」他進一步分析認為，道奇若只能選一人，首選會是今井達也，「畢竟他是投手，而道奇這幾年是以世界制霸為目標的球隊，有可能再補一位具有壓制力的先發。」有趣的是，今井先前在節目《報道ステーション》中表示，自己最想「打敗像道奇這樣的球隊，成為世界冠軍」，這樣的言論引發話題。不過長嶋也指出，這樣的態度反而會吸引道奇關注，「這顯示出他有企圖心和使命感，道奇會喜歡這樣的選手。」他補充：「道奇在商業上也非常看重日本市場。洛杉磯當地有龐大的日本人社群，大谷、山本、千賀的加入也讓球隊在日本聲量大增，他們肯定還想補進更多日本選手。」此外，長嶋也關注村上與岡本的未來動向。他提到：「岡本能透過入札前往美國，代表讀賣巨人隊的體質也在改變，開始尊重選手的個人意志，這是一件好事。」