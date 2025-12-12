我是廣告 請繼續往下閱讀

中國社群平台「小紅書」在台灣擁有逾300萬使用者，但迄今涉及超過1,706件詐騙案件、造成損失突破2.4億元，資安檢測結果更有多達15項指標不合格，經我國政府多次發函要求改善後仍無回應，內政部於本月4日正式公告，將該平台暫時封鎖1年。消息曝光後，引發外界一陣撻伐，胸腔科醫師蘇一峰也狠酸，難道兩岸人民在上面自由交流資訊，太危險了是嗎？內政部政務次長馬士元近日在節目上說：「我們發現唯一一個兩岸直通、完全直航的就是小紅書。」他強調，小紅書是一個限制很少、抽成很低的一個平台，美國先前就發生Tiktok難民逃難潮，逃到小紅書的國際版，但台灣用是小紅書的正版，和兩岸用的是同一個伺服器，「所有的資料都是回傳到中國」，就是唯一兩岸社群平台的高速公路，詐騙集團已經看上他了。醫師蘇一峰開嗆，當青鳥真爽，說什麼唬爛，都不用提出證據，青鳥常常說2018年有抓到兩萬個對岸網軍在炒作空氣污染，兩萬個假帳號的分析資料呢？有沒有叫臉書查帳號呢？青鳥說中國小紅書未來將成為詐騙溫床，所以要禁止！什麼證據資料都不需要，自己覺得是怎樣就怎樣。蘇一峰提到，內政部官員上節目談小紅書禁止的原因，居然是「兩岸人民在小紅書資訊直通」，內政部政務次長馬士元上節目解釋為何只有小紅書被禁，因為「小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路」。他質疑，兩岸用的是同一個伺服器，兩岸人民在上面能自由交流資訊，交流資訊太危險了是嗎？