我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍日前提案修法，主張助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，也就是可以直接匯入立委個人帳戶，掀起國會助理圈全面炸鍋，已有300多名助理參與連署，要求撤回提案。而國民黨立委翁曉玲為了護航，反而火上澆油，這讓時代力量黨主席王婉諭簡直看傻了眼，質疑說：「有時候我很懷疑，翁曉鈴委員真的不是臥底嗎？」對於翁曉玲昨（11）日在質詢的時候，竟然說：「這次修法不會影響助理權益」、「除非是助理們覺得自己不夠好，才會被解聘。」王婉諭痛批，這已經不只是火上澆油，甚至是在檢討被害者了，國民黨委員用這種態度來面對助理，也難怪助理們會群情激憤。王婉諭指出，今天早上9點，立法院助理工會在立院門口集結、反對陳玉珍的修法，就她所知，包含工會理事長在內，裡面有非常多都是「國民黨」的助理。平常，助理們替自己的老闆衝鋒陷陣、擋子彈、做所有幕後最辛苦的工作，誰也沒想到，有一天竟然會被老闆這樣輕易地出賣，她直言：「我在立法院看過無數場記者會，但由『國會助理』自己召開的，還真的是第一次。」王婉諭強調，陳玉珍這群提案立委，為了把助理費變成自己的小金庫，卻完全沒有想到，這麼做會犧牲掉數百位助理的權益與生計。這就是為什麼，會有超過300位助理、70多個立委辦公室集體連署反對，但國民黨總召傅崐萁，竟然還去追查哪些「藍營助理」敢連署？她也大嘆，這種引火自焚的行徑，真的讓人瞠目結舌。