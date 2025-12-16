我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴敘俊（右）主演的《梨泰院CLASS》改編自漫畫，男神在劇中的栗子頭造型一度掀起模仿潮。（圖／JTBC Drama臉書）

韓星朴敘俊今（16）日迎來37歲了！男神最新浪漫韓劇《等待京道》一開播就刷爆話題，他和韓劇《魷魚遊戲》新星元志安合作，第一集播出就直接吻起來，讓該劇熱度直線狂飆。2011年，朴敘俊憑著MV主角出道，14年來累積出許多代表作，其中韓劇《梨泰院CLASS》的招牌栗子頭朴世路更是角色經典標誌，還一度掀起許多觀眾的模仿。朴敘俊最新作《等待京道》下一集還沒上，就忍不住想體驗男神的魅力和演技爆發力了嗎？那這3部必看神劇絕對能讓你一次追過癮，錯過就太可惜！《等待京道》本月6日在就已正式開播，朴敘俊攜手曾出演《魷魚遊戲》的小11歲新人元志安主演，故事一開場就抓住觀眾眼球。劇中朴敘俊飾演的報社的娛樂部門主管李京道，為揭發財閥女婿外遇女藝人的醜聞，過程中不料與舊愛徐智友重逢，而且她還是醜聞對象的妻子！18年後的重逢充滿火花與尷尬。該劇首播就大膽突破韓劇第8集才接吻的慣例，直接甜蜜擁吻，瞬間攻陷粉絲心，收視與討論度直接飆升。2015年，朴敘俊主演的神劇《她很漂亮》不僅創下了驚人的18%超高收視，更被韓媒譽為年度最成功的浪漫韓劇。劇中，朴敘俊飾演的池晟俊，常在高傲主管與愛人專屬暖男的性格間自如切換，這種反差萌的設定直接讓他圈粉無數；加上他與男二崔始源之間爆笑互動，更是讓人氣衝翻天。朴敘俊也憑著此劇在第42屆MBC演技大賞上橫掃4大獎項，包括迷你劇男子優秀演技賞和男子人氣獎、十大明星賞、最佳情侶賞，澈底奠定他頂級大勢演員的地位！2017年的《三流之路》更是讓朴敘俊翻轉之前浪漫喜劇形象，他飾演的高東萬，沒錢沒沒強大的家族背景，卻一心執著守護女主角崔愛羅；劇中他和崔愛羅一路吵鬧、互相拉扯、追夢拚人生，甜蜜又真實。朴敘俊把朋友以上、戀人未滿的那種曖昧張力抓得剛剛好，加上他那超有梗的撒嬌語氣，當時還讓「嘟當黑」變成大家狂用的流行語。這部戲不只人氣超狂，朴敘俊也靠它在KBS演技大賞一次帶走最佳情侶獎、男子人氣獎和迷你劇男子優秀演技賞，實力備受肯定。2020年，《黎泰院CLASS》一開播就殺出重圍，靠著漫畫改編的紮實世界觀、節奏超快的復仇主線狠狠抓住觀眾。劇中，朴敘俊飾演的朴世路在父親意外身亡後，到首爾梨泰院開起小酒館，一步步向害死父親的人討回公道，熱血劇情讓人看得心跳加速。而朴敘俊那顆神還原漫畫中的栗子頭髮型更掀起模仿潮流，成為話題焦點。憑靠角色魅力和精彩劇情，《黎泰院CLASS》甚至還拿下韓國Netflix收視第一，討論度高到爆表。12月16日的壽星不只有朴敘俊！還有香港演員向華強、台灣藝人小鐘、台灣歌手朱俐靜、台灣演員林哲熹、韓國演員李姃垠、日本演員桐谷美玲，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！