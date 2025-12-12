我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，2日裁准法庭公開播放。不過，柯文哲、威京集團總裁沈慶京不滿法庭直播成為事後「紀錄片」，提起抗告，高等法院今（12）日裁定抗告駁回。對此，台灣民眾黨表達強烈遺憾與嚴正抗議，司法體系上下交相賊，聯手閹割國會三讀通過的法庭直播，讓司法改革淪為一場徹頭徹尾的笑話。民眾黨表示，當初立法院三讀通過《法院組織法》修正案，是要回應台灣民意對司法公開透明的期待。然而，司法院公然逾越母法，訂定把法庭直播扭曲為法庭紀錄片、並把公開播送內容排除被告最後陳述的閹割辦法，這般嚴重僭越立法本意，直到現在都不敢回應柯前主席所質疑的「到底在怕什麼？」、高院竟也一昧屈從上層意旨，選擇站在權力那一邊，關上陽光照進法庭的窗。民眾黨立院黨團已提案並付委審查，明確將司法院會議相關規範提升至法律位階、並強化國會對司法院訂定授權命令的監督力道，絕不接受這種欺騙社會、閹割法律的作法，更絕不容許司法一再淪為執政者恣意妄為的工具，還給台灣人民公正公開透明的司法。