「2025臺北馬拉松暨早餐跑」路跑將於12月20至21日登場，這兩天天氣如何？氣象專家吳聖宇表示，觀察「第二波冷空氣」影響時間逐漸往後延，台北馬拉松當天可能會落在相對回暖的周期內，「低溫較為偏高，高溫也可能會剛好偏高」，大趨勢已慢慢出來，但還可以再觀察幾天看看。
冷空氣趨勢：兩波接力、第二波延後
吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，從未來2周的溫度預報趨勢來看，雖然高溫起伏變化多，但是重點在於低溫的變化，比較能反應出冷空氣影響的情況。
他說明，未來2周內有兩波冷空氣，第一波就是周末到下周一（13-15）要南下的大陸冷氣團，這波已經是確定會影響，第二波冷空氣影響的時間則是逐漸往後延，過去幾天內已經從原本19-20日南下延後到24-25日才顯著南下。
賽事當天：恐遇回暖周期、偶有飄雨
吳聖宇表示，這樣一來台北馬拉松（21）當天就可能會落在相對回暖的周期內，「低溫較為偏高，高溫也可能會剛好偏高」。他說明，雖然還有變化的可能性，但是大趨勢已經慢慢出來了，還可以再觀察幾天看看。天氣方面應該還是明顯降雨後逐漸轉多雲或有點小雨、飄雨的天氣型態，後續再繼續觀察。
資料來源：天氣職人-吳聖宇
