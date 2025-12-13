我是廣告 請繼續往下閱讀

▲35歲攝影師待安娜近日在IG分享辣照，引發網友熱議。（圖／翻攝自待安娜IG@gurl_anna）

▲待安娜過去曾因為不雅照外流，神隱一段時間。（圖／翻攝自待安娜IG@gurl_anna）

曾被網友封為「童顏系攝影師」的35歲中國攝影師待安娜，近日再度成為社群焦點，她近日在IG上分享一組泳池近照，逆齡照片一出立刻引發大量轉傳與討論，不少老粉絲直呼「她回來了」。事實上待安娜早在多年前就因外型反差受到高度關注，如今再度更新近況，立刻喚起網友記憶，也讓她的人氣再次快速升溫。回顧待安娜的走紅歷程，早在約6年前她就因甜美臉蛋與成熟身形在台灣 PTT 表特板掀起討論，被大量網友轉載分享，當時不少人驚訝於她的年齡與外貌反差，也因此累積大批關注，隨著社群平台演變，她的曝光方式也從論壇轉向IG，如今再度以近照引發話題，顯示她在網路世代中的記憶點仍然相當鮮明。這次引發討論的，是待安娜於泳池畔拍攝的一系列照片，照片中她身穿紅色格紋比基尼，對鏡頭露出自然笑容，線條勻稱，氣質與過去相比多了一份從容，與早年略顯青澀的模樣不同，現在的她更帶有成熟韻味，也因此被不少網友形容「氣場完全不一樣」，不少留言指出，她整體狀態反而比過去更好，讓人難以聯想到實際年齡。待安娜照片曝光後，留言區迅速被網友灌爆，從「狀態太誇張」、「完全不像30+」到「越來越犯規」等評語層出不窮，也有人注意到她體態變得更精實，推測與長期健身有關。還有粉絲直言，待安娜並非單靠外型，而是一種長期累積的個人風格，使她多年後再出現仍能引起高度討論，人氣不減反增。事實上，現年35歲的待安娜本業仍是專業攝影師，長期從事影像相關工作，過去她也曾因拍攝尺度較大的作品引發討論，相關話題一度在網路流傳，讓她成為爭議與人氣並存的人物。即便如此，待安娜的社群影響力至今仍維持高檔，這次泳池照再度引爆話題，也讓不少人關注她未來是否會有更多作品或動向曝光。