我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，但遭質疑不只要將詐領助理費除罪化，還會傷及助理權益，引發上百名助理們抗議，陳玉珍出面與助理代表協調後，允諾會將助理意見納入修法。資深媒體人謝曜州說，真不懂為什麼可以鬧這麼多天？國民黨在反罷成功之後，雖然部分政治人物有克制言行、自我收斂，但整體而言，藍營覺得下次選舉成功在望的情緒相當濃厚。謝曜州說，台北市副市長李四川固然形象好、民調高，但最快明年三月才要離開北市府，參選新北市長，這中間民進黨立委蘇巧慧已經開跑快半年。國民黨不覺得是問題，不覺得自己是龜兔賽跑的兔子。他再舉例，陳玉珍在特殊選區，不管言行讓中間選民多反感，只要粉絲支持，只要覺得有理，管他天皇老子下旨，鐵娘子一意孤行。國民黨2026形勢非常險峻，六都不見得加分，其他多個縣市亮紅燈，綠營來勢洶洶，整個黨看不出危機意識，倒是覺得自己票很多，放給他燒。