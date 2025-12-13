我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿本（右）自嘲在《OMO調查局》中負責當花瓶。（圖／快電商提供）

阿本搭檔夏和熙、木木！招認：我是最失控的

▲木木（左起）、阿本、夏和熙主持網路綜藝節目《OMO調查局》。（圖／快電商提供）

藝人阿本、夏和熙、木木聯手主持網路綜藝節目《OMO調查局》，本月18日即將盛大開播，3人展現各自特色與幽默，迸出全新火花，阿本曾有《模范棒棒堂》主持經驗，即將搭檔夏和熙、木木，阿本打趣說：「他們都是厲害的主持人，我就是負責帥氣漂亮當花瓶就可以了！」木木雀躍直呼：「阿本是大家公認的綜藝強者，我也是看著棒棒堂節目長大的！想到要一起主持，心裡一直都是興奮大於緊張。」是否會怕彼此默契上、工作上，有意見不同、甚至踩到彼此的地雷？阿本樂觀看待：「不會欸，熙熙會控制好我們，哈哈，我是最失控的！木木平常很美，但腦波很弱，不小心就會跟著我一起失控，還好有熙熙在！」至於在節目中各自擔當，夏和熙幽默表示：「硬要講的話，應該是顏值擔當！」木木認為：「我覺得比較像是一條把大家串起來的線，阿本負責能量、熙熙負責品味，我就當把兩個世界接起來的人，讓對話更流動！」而一直很興奮的木木，也忍不住分享心情：「兩位一直都是我非常欣賞的前輩，熙熙在金鐘合作後我更加喜歡，是很認真而且很照顧後輩的人，有他在的地方我都很安心，阿本是大家公認的綜藝強者，而且在學生時期我也是看著棒棒堂節目長大的，偷偷說我家還有超克7的專輯，算是圓了一個跟小時候偶像合作的心願！」是否會怕彼此工作上意見不同，甚至踩到彼此地雷？阿本樂觀看待：「不會欸，熙熙會控制好我們，我是最失控的！木木平常很美，但腦波很弱，不小心就會跟著我一起失控，還好有熙熙在！」夏和熙坦言：「多多少少還是會有一點害怕默契跟意見不同的地方，阿本出道的比較早是前輩，所以很多事情還是要尊重前輩。」