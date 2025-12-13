我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災後，湧入超過50萬鏟子超人幫忙，當時在花蓮台鐵志學車站服務的盧姓副站長，甜美笑容讓許多人印象深刻，但11日副站長下班騎車返家途中發生車禍顱內出血開刀，目前仍然昏迷，家屬急上網徵求當時行車紀錄器！消息在網路上傳開，女站長熱心服務倩影也被鐵道迷PO上臉書社團「鐵道文化之旅」，鏟子超人紛紛為她集氣，祈禱早日脫離險境！「廣大鄉親！！！真的需要你們幫忙！！！」有網友把盧副站長日前在月台服務旅客的畫面傳上網，表示這位「台鐵妹妹」11日晚間下班後，在台9線木瓜溪大橋北上路段發生車禍，在動開顱手術，徵求事發時經過路段有目標或行車記錄器影像。不少網友留言，祝福她早日脫險。據了解，33歲盧姓副站長11日晚上6時55分從志學火車站騎車下班離開，在返回吉安鄉住家途中，行經台9線木瓜溪橋北上時發生車禍，顱內出血、多處骨折，送往慈濟醫院進行開顱手術，家屬希望廣大的好心人提供11日晚上7時到7時30分的行車紀錄器畫面，協助這位在水淹光復時期，為大家服務的台鐵妹妹釐清真相。消防局壽豐分隊小隊長呂智雄說，消防局11日晚間7點05分獲報，趕到現場時發現33歲女性機車騎士倒地，已意識不清，因頭部重創顱底骨折出現「耳漏」液體流出現象，立即將傷者送慈濟醫院。台鐵公司東區營運處表示，當天第一時間接到通知，就有副段長等10多位長官前往醫院關切陪伴，開刀一直到隔天的凌晨1點，而盧副站長2019年升任替班副站長，服務態度受到旅客的肯定，副站長當天班表正常，台鐵公司將全力提供家屬協助。