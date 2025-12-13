我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡淳佳（如圖）今天下午在台北開唱，唱到代表作〈陪我看日出〉時，全場大合唱，台上台下都很感動。（圖／Joi Music＆淳萃文化提供）

以一曲〈陪我看日出〉紅遍全亞洲、擁有「療癒天后」美譽的新加坡歌后蔡淳佳今（13）日在台北流行音樂中心開唱，於Legacy TERA舉辦《蔡淳佳淳粹・25週年世界巡迴演唱會》，這是她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會，也是她暌違 17 年與台灣歌迷的重逢。她一現身舞台，全場尖叫與歡呼瞬間炸開，讓蔡淳佳感動到眼眶泛紅，當場深情告白：「台北，我愛你們！」但她也有點擔心，把麥克風遞給觀眾時，粉絲們會不會都不會唱她的歌。睽違17年再度來台，蔡淳佳表示既期待又緊張，還笑說特別叮嚀工作人員「冷氣不要開太強」，就怕場子跟溫度一樣冷，「觀眾如果太安靜，我可能會更緊張，我的緊張來自於觀眾。」她也自爆過去曾把麥克風遞給觀眾想大合唱，結果得到一片沉默，讓她當場趕緊把麥克風收回來笑說：「我就趕快自己唱。」演唱會設計上，蔡淳佳很有巧思，全場以「星」、「光」、「曦」、「曜」、「虹」五支VCR劃分為五段落，層層鋪陳、串起她25年來的音樂旅程，新歌與歷年金曲星羅棋布地穿插其中，隨著影像推進情緒，把25年的時光唱成一部電影。而被問到為何會以五大章節貫穿整場演唱會，蔡淳佳本人給出的理由更是無厘頭又可愛，她促咪笑說：「5 x5 = 25，25 週年呦！」神邏輯一出，立刻讓全場笑翻。整場演出超過20首歌毫無冷場，觀眾幾乎黏在座位上起不來。當〈陪我看日出〉旋律響起，全場立刻化身大型合唱現場，情緒被推向最高點。即使安可結束，粉絲仍大聲吶喊不肯散場，硬是把偶像留在舞台上，場面熱烈又感人。《淳粹・25週年世界巡迴演唱會》之前到廣州首場演出，今年4月登上國際音樂殿堂Blue Note北京、上海，北上廣場場座無虛席、口碑爆棚。今天在台北開唱，她情感格外濃烈，與歌迷談笑風生，溫柔氣質中帶著機智幽默，凍齡完全看不出歲月痕跡。巧合的是，今天同時也是蔡淳佳結婚16週年紀念日。蔡淳佳笑說，當初得知團隊把演唱會訂在這天時也相當驚訝，但轉念一想，「我唱歌就是送給他最好的週年禮物。」至於老公是否到場，她則是保密到家，只透露夫妻倆這些年早已不太追求儀式感，「以前比較需要啦。」她也預告，接下來耶誕節終於能放假回新加坡，和老公補過紀念日。被問到老公最喜歡她哪首歌，她幽默回應：「我唱了他也不敢說不好聽，其實他都ok的。」今天的演唱會沒有特別來賓，蔡淳佳坦言：「我有17年沒唱了，這次想把滿滿的誠意都留給大家。」不過她仍邀請許哲珮以及多位過去共事的工作人員到場觀賞，更特別為台灣歌迷準備自己最喜歡的台語歌江蕙〈家後〉，為這次和粉絲的重逢畫下溫柔又動人的句點。