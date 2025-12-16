我是廣告 請繼續往下閱讀

今（16）日是西方音樂史上重要人物之一路德維希·范·貝多芬的生日。對不少台灣人來說，貝多芬的音樂其實一點也不陌生，甚至可以說是「天天都在聽」。其中最具代表性的，莫過於名曲《給愛麗絲》、《命運交響曲》、《歡樂頌》，許多民眾或許早已聽過無數次，卻未必知道，這些旋律都出自200多年前的古典音樂家之手。雖然史料僅記載他於1770年12月 17 日受洗，但依當時慣例，多推定其出生於前一日，因此後世普遍將12月16日視為貝多芬生日。貝多芬是古典樂派晚期與浪漫樂派早期的關鍵作曲家。他自幼展現音樂天賦，少年時便在鋼琴與小提琴演奏上嶄露頭角。成年後移居維也納，師從海頓與其他知名音樂家，逐步建立起自己的創作風格。貝多芬的作品橫跨交響曲、鋼琴奏鳴曲、協奏曲與室內樂等領域，將情感表達與音樂結構完美結合，對後世音樂影響深遠，被譽為西方音樂史上最偉大的作曲家之一。對台灣人來說，貝多芬的作品可是一點都不陌生，其中最具代表性的，莫過於鋼琴名曲《給愛麗絲》，這首旋律輕快、節奏明確的作品，長年被台灣各地垃圾車選作提示音樂，也讓不少民眾一聽到旋律，就下意識拿起垃圾袋，成為台灣獨特的生活記憶。除了垃圾車，貝多芬的音樂也深受廣告界喜愛。《命運交響曲》第五號交響曲開頭極具辨識度的四個音符，經常被改編為電信、金融、保險等形象廣告配樂，用來象徵人生關鍵時刻、突破逆境；《歡樂頌》旋律明亮磅礴，也常出現在品牌形象廣告或大型活動宣傳中，傳遞正向、團結的意象。值得一提的是，貝多芬在創作生涯中後期逐漸喪失聽力，20多歲開始耳鳴，40歲幾乎全聾，晚年卻仍完成《命運交響曲》、《第九號交響曲》等不朽名作。其中《第九號交響曲》的〈歡樂頌〉，至今仍被視為自由、和平與人類情感的象徵，也被廣泛引用於各國重要場合。從音樂廳走進街頭、垃圾車與電視廣告，貝多芬的作品早已融入現代人的日常生活。即使相隔兩個多世紀，他的旋律仍持續在台灣被聽見，也讓12月16日這天，多了一層貼近生活的紀念意義。