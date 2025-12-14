我是廣告 請繼續往下閱讀

工研院整合AI與5G科技的新世代顯示器技術，攜手錼創顯示科技、追風科技打造出國內首支｢彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡｣，具備超高解析度、高亮度、低能耗等特性，畫面精細度是市售產品的6倍，亮度則是5至10倍，甚至在太陽下也能自在使用，預計開創智育領域新應用，更有望大幅提升民眾沉浸式的視聽體驗。工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）產業在遊戲、娛樂、教育、旅遊、零售和醫療保健等領域的迅速崛起。市調機構Verified Market Research報告顯示，2024年全球AR／VR市場為237.3億美元，並將於2031年成長至2,148.2億美元，年複合增長率達31.7%。｢彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡｣具備三大特色。第一是高解析度，具備超高畫質（FULL HD，1920 x 1080）且畫素密度為4536 PPI，是既有Micro LED AR眼鏡的6倍精細度，可為使用者帶來高沉浸感的元宇宙顯示效果。第二是高亮度，亮度超過3,000 nits，符合戶外使用之門檻，是市售OLED AR眼鏡亮度的5至10倍以上，可有效對抗強光，太陽下也能自在使用，打破現有產品只能在室內使用的限制；第三是低功耗，功耗控制在1W以內，大幅提升續航力。錼創顯示科技董事長李允立表示，目前市面上多數 AR／VR 智慧眼鏡仍採用OLED或LCoS等微型顯示技術，雖然具有不錯的色彩表現，但仍有亮度不足、烙印現象等缺點，只能在室內或遮蔭環境使用；Micro LED在強光戶外仍能維持清晰、鮮豔的影像。追風科技執行長蘇彥彰說明，我們正處於一個AI與AR技術雙雙起飛的黃金時刻。隨著AI技術的爆發，以及AR關鍵零組Micro LED顯示技術的突破，AI+AR 智慧眼鏡的應用終於從概念走向實用。