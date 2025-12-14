我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公路局副局長周廷彰(左2)由高雄市區監理所所長劉育麟(左1)陪同巡視徵才活動的情形。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所人員為徵才活動的應徵人員說明營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所13日下午，在高雄市左營區新光三越彩虹市集廣場，舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，經統計，有152人應徵，初步媒合成功89人，期駕駛薪方向，職涯再啟航。交通部公路局高雄市區監理所大客車駕駛擴大徵才活動，是由公路局副局長周廷彰主持，有高雄市區監理所所長劉育麟，以及高雄市區監理所、高雄區監理所、嘉義區監理所、高雄市政府交通局、公路人員訓練所南部訓練中心、高雄市政府勞工局訓練就業中心、高屏地區遊覽車公會、高雄地區駕訓班，統聯客運、高雄客運、屏東客運、和欣客運、嘉義客運、府城客運、巨業交通、南台灣客運、東南客運、漢程客運、港都客運、義大客運等共15家業者及公會代表與會。交通部公路局副局長周廷彰表示，公路局為推動公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案，乃舉辦此一大客車駕駛擴大徵才活動，有南區客運業者及公會設攤招募駕駛，展現政府民間團結一致，共同提升客運產業的決心。周廷彰說，公路局為了因應民眾對公共運輸與觀光服務日益增長的需求，近年持續協助客運業者延攬並培育人才，希望透過政府的補助機制，協助業者招募並留住優秀的從業人員，不僅為客運產業注入更多新血，也讓民眾能享受到更好、更優質的公路公共運輸服務。高雄市區監理所所長劉育麟指出，此次活動各客運公司亦推出多項福利優惠，有應徵民眾到各客運業者攤位洽詢，並多方比較後，可直接面試，並現場向駕訓班或公路人員訓練所報名訓練課程，以節省往返駕訓班洽詢的時間。