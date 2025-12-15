勞動部先前表示，為了緩解勞工短期經濟壓力，開放2026年勞保紓困貸款方案，從今（15）日開始到2026年1月2日為止，符合資格的民眾都可向土地銀行申辦，每人最高可貸款10萬元，而且前6個月只需要付利息、不需償還本金，緩解勞工朋友年關將至的經濟壓力。《NOWNEWS》一次整理申辦資格、時間、還款方式等，讓你一次看懂。
勞保紓困貸款還款方式、利率
勞保紓困貸款年利率為2.165％，前6個月只需要付利息、不用償還本金，讓勞工在短期還款壓力不會太大，以借款10萬元計算，前6個月每個月利息約180元，第7個月開始按月平均攤還本息，每個月約3472元，對大部分勞工來說，還是可以負擔的範圍。每人限申請一次。
勞保紓困貸款申辦資格
1、生活困難需要紓困。
2、參加勞工保險年資滿15年（計算至115年1月2日止）。
3、無欠繳勞工保險費及滯納金。
4、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。
5、已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。
勞保紓困貸款申辦時間
2025年12月15日至2026年1月2日開放申請。土地銀行線上申請從12月15日上午8點起、臨櫃申請從12月15日上午9點起。
勞保紓困貸款申辦方式
📌線上申請：透過土地銀行網路申請（https://oi.landbank.com.tw/labor），需有可上網的手機或電腦（含讀卡機），及完整彩色清晰身分證正反面、健保卡正面影像。
📌臨櫃申請：到土地銀行所屬分行（https://www.landbank.com.tw）臨櫃申請，在受理申請期間填寫好申請書、準備相關文件，親自到各分行提出申請。如果因傷病診療期間無法親自辦理者，應提供相關證明文件委託親屬辦理申請，惟被保險人仍應於核定日起30日內親赴原申請分行辦理簽約對保及撥款手續。
📌郵寄申請：在受理申請期間填好申請書、附上身分證影本，以掛號郵寄到分行，核定通過後檢齊相關文件，親赴原申請分行辦理簽約對保及撥款手續。
勞保紓困貸款入帳時間
撥款時間是勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內，如果勞工朋友較早申請，可以在農曆年前得到款項，可透過個人手機完成身分驗證、貸款申請、簽約對保等，可加快完成申辦手續。
資料來源：勞動部、土地銀行
