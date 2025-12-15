國民身分證是國人證明個人身分的重要卡片，一個人原則上只有一張，民眾出外處理各項事務時，經常需要透過它辦理，但你發現過身分證上的線不是直線嗎？近日有網友驚訝表示，意外發現身分證上的分隔線「不是直線」，而是由眾多英文字所串連起來。內政部過去就解釋過，身分證背面欄位分格線並非一般直線，是由細微文字「THE REPUBLIC OF CHINA」無間隔字母所組成的，可藉此用來辨識真偽，讓一票人大長知識，甚至有人活了21年不知。
身分證上「分隔線不是直線」！台灣人活21年不知：長知識
有網友近日在Threads驚訝發文，表示自己近距離查看國民身分證時，意外發現身分證上的線條並不是直線，而是由多個英文字所串連而成，讓他嚇得直呼「剛剛發現原來身份證上面的不是直線耶」。
貼文曝光後，瞬間引起眾多台灣人震驚留言，「雖然知道不是線，但沒想到是字」、「謝謝你，我活了21年今天才知道」、「我這輩子終於知道了」、「好酷！從來沒仔細看過耶」、「從來沒發現耶」、「長知識了」。
身分證上的線是什麼？內政部公布正解：用途很重要
事實上，內政部戶政司官網曾解釋，身分證背面欄位分格線並非一般的直線，而是由細微文字「THE REPUBLIC OF CHINA」無間隔字母所組成的，可藉此用來辨識國民身分證真偽，只要利用放大鏡，放大10倍數以上就可以發現。
根據內政部戶政司官網提到，除了該設計可以，由於簡單辨識真偽以外，還能透過紫外燈光照射，因身分證紙張為特殊材質，在紫外燈照射下，沒有一般紙張具有之螢光反應，且身分證紙張有纖維絲，在正常光下可見紅色纖維絲，在紫外光下可見綠色、藍色螢光反應纖維絲。
內政部戶政司說明，身分證在紙卡、印刷及膠膜上，計有水印、窗式微小字安全線、雷射穿孔圖案、壓凸觸摸圖形、透明視覺變化裝置、折光變色油墨等21項顯性或隱性防偽措施，來防制身分證件本體不讓它輕易地被仿造。
資料來源：內政部戶政司
