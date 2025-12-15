我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李沐（左）最後放下一切，曾敬驊被判死刑。（圖／翻攝自Netflix）

由燒腦神劇《想見你》團隊打造的懸疑台劇《如果我不曾見過太陽》第二部上線後，攻佔Netflix排行榜冠軍，延續第一部中，曾敬驊飾演的「李壬曜」，在得知李沐因遭到輪姦，產生人格轉變後，他決心要除去這些可能觸動她內心的一切，包括他自己，而高中時暗戀李沐的程予希也同步幫忙他執行殺人計畫。李沐在《如果我不曾見過太陽》中飾演江曉彤，高中時遭到學校惡棍輪姦，還發現私密影片遭到散播，內心防衛機制啟動，觸發多重人格，柯佳嬿飾演的失明DJ夏天晴就是其中一位，還有琪琪（姚愛寗 飾）、周品瑜（江齊 飾）都是。夏天晴之所以會失明，是因為曉彤想遺忘過去，而品瑜致力於拍攝紀錄片，還到監獄採訪李壬曜，則是希望能再見一次最想見的人。曾敬驊飾演的李壬曜，在見到夏天晴之後，知道曉彤內心深處的恐懼，為了不讓她的恐懼被觸發，他才對過去這些加害者痛下殺手，在他衝進官二代歐陽悌（石知田 飾）家將他刺傷後，其實歐陽悌當下並沒有真的死，殺掉他的是長期替他做的惡事擦屁股的親生媽媽（蔡燦得 飾）。另外，李壬曜在殺掉富二代王宇翔一家人時，連他的孩子也不放過，引來爭議，但其實王宇翔會家暴，在他打完妻子之後，妻子就會去對孩子施暴，李壬曜原本沒想殺孩子，但孩子對他說，「別忘了還有我。」李壬曜想起了自己兒時的家暴經歷，那種活在絕望與痛苦的感覺。李壬曜最後在聖誕節前夕被處死刑，最後一幕曉彤到海邊，緩緩地往海中走，雖沒拍到最後她究竟只是放下一切，還是有了另一種悲痛的選擇，但這樣開放式的結局，被讚非常「大人」，留給觀眾無盡想像。