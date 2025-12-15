我是廣告 請繼續往下閱讀

▲向太（如圖）認為易烊千璽的演員之路還可以走到60多歲。（圖／摘自 向太陈岚抖音）

▲易烊千璽在24歲時就成為中國金雞獎最年輕影帝，以《小小的我》中的腦性麻痹少年角色贏得殊榮。（圖／摘自微博＠易烊千璽JacksonYee工作室）

▲向太（如圖）坦言易烊千璽要走實力派，是一條很辛苦的路，但是方向是正確的，也希望其他人能學他。（圖／摘自 向太陈岚抖音）

香港電影大亨向華強的妻子「向太」陳嵐，近來在個人頻道推出的影音短片常引起話題，她在最新一支影片中，稱自己最喜歡的年輕演員就是中國頂流偶像易烊千璽，不過是因為他演什麼像什麼，不只想當個偶像，而是實力派。她也揭露偶像生態的殘酷真相：「一些男團、女團出來的人，很快就沒了、不見了，更年輕的人出來了。」易烊千璽在24歲就以《小小的我》中的腦性麻痺少年角色，成為史上最年輕的金雞獎影帝，讓自己再次變成各方矚目的焦點。他和舒淇演出的藝術片《狂野時代》，片長160分鐘又不容易懂，中國票房竟有1.89億人民幣，更是他超人氣的強大證明。向太表示他在演藝圈的口碑很好，敬業樂業，打趣道：「不然張藝謀謀不會用他兩次，老謀子才不會受演員的氣。」雖然易烊千璽13歲就以偶像團體TFBOYS的成員身分大為走紅，向太認為偶像很容易被取代，粉絲的心意說變就變，更年輕的偶像會不斷出現，走實力派才能長久。她坦言易烊千璽是在對的路上，希望能夠影響其他人，也稱他要去學習腦性麻痺患者的動作、神態很難，非常辛苦。在向太眼中，不太容易有偶像能夠超過劉德華的高度，劉德華以前是第一名現在仍是，她說道：「香港4大天王，他們都是打磨很久，才找到自己的路，沒辦法，因為他們是半路出家，易烊千璽至少基礎打得好，有中央戲劇學院的訓練。」很多人以為資源好的演員順風順水，向太卻一語道破：「資源是觀眾不會買單的，現在不是靠背景、靠資源的世界了，真的靠實力。每一個導演想那個劇本，可能第一時間會想到易烊千璽，他走的是比較辛苦的演技派，但這個可以長久。」