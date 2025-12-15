我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案與民眾黨政治獻金案本週展開辯論，台北地方法院今天傳喚與貪污部分相關的9名被告，包括柯文哲、沈慶京、應曉薇，依據辯論順序，由台北地檢署3名公訴檢察官先用「」進行論告，最快等9名被告講話；值得注意的是，檢方視為「」的被告、前台北市都發局總工程司邵琇珮，，希望比照會計師端木正，也不想讓自己在法庭上陳述的影音公開播送，請求法官同意「打馬」。依據台北地院裁定，京華城案、民眾黨政治獻金案的事實及法律辯論畫面將錄音錄影，並在宣判後5日內公開，但量刑辯論與被告最後陳述不會公開播送。今日一開庭，審判長江俊彥先向所有被告確認是否還有意見，邵琇珮的委任律師曾家貽表示，邵琇珮的「」，為避免有心人士取得她影像，合成不實影音傳送而危及她性命，希望法院准許變聲、變相「去識別化」。江俊彥進一步詢問，是否只有的部分才需要去識別化？曾家貽回答是，檢方論告以及律師答辯時邵琇珮在場的畫面不須特別處理。合議庭同意把邵琇珮的畫面霧化或馬賽克，她答辯的聲音也會處理，可能變得比較尖銳。柯文哲委任律師鄭深元表示，被告最後陳述屬於辯論的一環，仍應公開播送；沈慶京委任律師廖威智說，量刑辯論與法律有關，也應該公開。合議庭指出，量刑辯論列在《刑事訴訟法》第289條第2項，被告最後陳述則在《刑事訴訟法》第290條，而《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》所訂的「，因此仍不同意柯文哲與沈慶京「擴大播送範圍」的要求。