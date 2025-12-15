我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桂綸鎂（圖右）穿戴上採收奇異果的裝備、練習上手後，與陳柏霖（圖左）、黃宣展開了一場小型摘果賽。（圖／出去一下提供）

《出去一下WHAT A TRIP》上週完成了在紐西蘭奧努酷的任務後，本周陳柏霖、YELLOW黃宣、桂綸鎂、陳妤、泰國男神CP Mile和Apo面臨了令人感傷的別離。陳柏霖、黃宣與桂綸鎂再次飛回北島，體驗紐西蘭奇異果「一日果農」的生活，隨著奇異果越摘越多，三人肚子前的袋子也越來越重，桂綸鎂忍不住哀號：「我好像懷孕一樣，重到快走不動了。」結束紐西蘭奧努酷的任務後，陳柏霖、黃宣與桂綸鎂飛往北島，前往位於陶朗加的奇異果農家，體驗紐西蘭奇異果農的一日生活，三人穿戴上採收奇異果的裝備、練習上手後，展開了一場小型摘果賽，不僅要比速度還要比果實品質，讓桂綸鎂緊張地大叫：「可是我的手比較小。」隨著奇異果越摘越多，他們肚子前的袋子也越來越重，桂綸鎂在過程中直呼：「我好像懷孕一樣，重到快走不動了。」另外，比賽期間桂綸鎂不小心碰傷了一顆奇異果，難過地直對奇異果說抱歉，陳柏霖接過碰傷的奇異果笑說：「放棄它吧。」接著就把手中的奇異果咬了下去，直接湮滅證據。而這場小比賽結果出爐，果然由充滿自信的黃宣奪冠，他得意地宣布：「叫我P.O.K.，Prince of Kiwi，奇異果王子。」陳柏霖、黃宣和桂綸鎂的紐西蘭奇異果果農體驗尚未完結，請繼續鎖定每周日晚間九點公共電視播出的《出去一下WHAT A TRIP》，線上串流平台遠傳FriDay、中華電信Hami Video、LINE TV於晚間11點準時上線，4K高畫質節目在每周五於灰魚影像官方YouTube頻道上架。